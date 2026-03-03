“1만2900원에 전남 명소 관광”···남도한바퀴, 봄 테마 23개 코스 운영

전남도는 “봄나들이 철을 맞아 관광지 순환버스 ‘남도한바퀴’ 봄 여행 코스 운행을 시작했다”고 3일 밝혔다.

남도한바퀴는 대중교통 접근성이 취약한 전남 도내 관광지를 하나로 묶어 순환하는 도 대표 관광 상품이다. 전남을 찾는 여행객이 증가하고 있지만 지역 명소를 잇는 교통편이 부족하다는 판단에 따라 지난 2014년 처음 도입됐다.

다양한 여행코스를 최소 1만2900원의 합리적 가격에 즐길 수 있다는 장점이 있다. 코스마다 문화관광해설사의 해설까지 곁들여져 이용객의 만족도가 높다. 지난해에는 2만3000여명이 이용했다.

이번 봄 코스는 봄꽃과 정원, 수려한 섬과 바다, 남도 미식 등을 만끽할 수 있도록 23개 테마 코스로 꾸려졌다. 섬진강 벚꽃이 흩날리는 곡성·구례 봄꽃여행, 꽃과 예술·숲길이 어우러진 신안·함평 슬로우여행, 봄꽃과 다도해 바다 전망이 일품인 고흥 쑥섬·금당8경 여행 등이 핵심 코스다. 선암사와 오동도·향일암으로 이어지는 여수·순천여행, 초록에 잠기는 담양·장성 숲캉스여행, 복고풍 감성이 가득한 목포·무안 시간여행 등도 상춘객의 발길을 이끌 전망이다.

지역 랜드마크를 연계한 노선도 신규 편성됐다. 오는 5일 개관하는 남도의병역사박물관이 코스에 새롭게 포함됐다. 남도 의병의 숭고한 정신을 기리고 수려한 영산강 조망까지 관람할 수 있다. 자세한 내용은 남도한바퀴 봄 여행코스의 자세한 사항은 전용 누리집에서 확인할 수 있다.

오미경 전남도 관광과장은 “남도한바퀴는 전남 곳곳의 매력적인 명소를 한데 연결해 버스로 편하게 즐기는 여행상품”이라며 “남도한바퀴 봄 여행코스와 함께 전남의 봄을 한껏 만끽하고, 좋은 추억도 많이 쌓길 바란다”고 말했다.