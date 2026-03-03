현대차그룹, 무인 소방로봇 기술 영상 공개…“알아서 불 끄는 완벽 자율주행 모빌리티 목표”

현대차그룹이 소방청과 함께 개발한 무인 소방로봇 기술을 소개하는 영상 ‘A Safer Way Home’(집으로 가는 더 안전한 길)을 3일 자사 유튜브 채널을 통해 공개했다.

무인 소방로봇은 붕괴 위험이나 고온, 폭발, 연무, 유독가스 등으로 사람이 진입하기 어려운 고위험 재난 현장에 먼저 투입돼 화재 진압 골든타임을 확보하는 차세대 모빌리티다. 현대차·기아가 현대로템, 현대모비스, 소방청과 협업해 제작했다.

영상에는 대형 화재 현장에 무인 소방로봇이 출동해 인명 피해를 최소화하고 소방관의 생명과 안전을 지키는 모습이 담겼다. 무인 소방로봇을 운용하는 중앙 119 구조본부의 임팔순 구조대장을 비롯한 실제 소방관들이 출연하고 내레이션에도 직접 참여했다.

영상 속 무인 소방로봇은 첨단 자율주행 보조 시스템, 인공지능(AI) 시야 개선 카메라, 어둠 속에서도 스스로 발광하는 특성을 적용한 고압 축광 릴 호스, 제자리에서 360도 회전하는 현대모비스의 6X6 인 휠 모터 기반 전동화 시스템 등 피지컬 AI 기술을 활용해 임무를 수행한다. 지난 1월 30일 충북 음성 공장 화재 현장에 처음 투입된 무인 소방로봇의 활약상도 나온다.

무인 소방로봇의 최고 속도는 사람이 달리는 것보다 2배가량 빠른 시속 50㎞로, 지하 주차장이나 물류창고 램프와 같은 경사로도 문제없이 올라간다. 수직 장애물은 300㎜까지 넘어갈 수 있다.

무인 소방로봇은 단순한 화재 진압 장비를 넘어 재난 현장을 자료화하는 ‘데이터 확보 플랫폼’이라고 현대차그룹은 밝혔다. 향후 화재 현장에서 취득되는 연무량, 화재 규모, 온도 등 다양한 현장 상황 데이터를 머신러닝으로 계속 학습해 미래에는 화재 대응 성능을 더욱 끌어올릴 계획이라는 설명이다.

현대차그룹 관계자는 “무인 소방로봇은 위험한 현장에 사람보다 먼저 들어가 소방관의 생명과 안전을 지키는 기술”이라며 “앞으로도 우리 사회의 구성원과 안전을 지키는 제복 입은 영웅들을 위한 든든한 조력자가 되기 위해 기술 개발과 지원에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.