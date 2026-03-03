창간 80주년 경향신문

현대차그룹, 무인 소방로봇 기술 영상 공개…“알아서 불 끄는 완벽 자율주행 모빌리티 목표”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

현대차그룹이 소방청과 함께 개발한 무인 소방로봇 기술을 소개하는 영상 'A Safer Way Home'을 3일 자사 유튜브 채널을 통해 공개했다.

영상 속 무인 소방로봇은 첨단 자율주행 보조 시스템, 인공지능 시야 개선 카메라, 어둠 속에서도 스스로 발광하는 특성을 적용한 고압 축광 릴 호스, 제자리에서 360도 회전하는 현대모비스의 6X6 인 휠 모터 기반 전동화 시스템 등 피지컬 AI 기술을 활용해 임무를 수행한다.

지난 1월 30일 충북 음성 공장 화재 현장에 처음 투입된 무인 소방로봇의 활약상도 나온다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

현대차그룹, 무인 소방로봇 기술 영상 공개…“알아서 불 끄는 완벽 자율주행 모빌리티 목표”

입력 2026.03.03 13:10

현대차그룹이 3일 공개한 무인 소방로봇 소개 영상에서 주인공으로 등장하는 중앙 119 구조본부 임팔순 구조대장, 전준영 주임, 황정민 반장(왼쪽부터)의 모습. 현대차그룹 제공

현대차그룹이 3일 공개한 무인 소방로봇 소개 영상에서 주인공으로 등장하는 중앙 119 구조본부 임팔순 구조대장, 전준영 주임, 황정민 반장(왼쪽부터)의 모습. 현대차그룹 제공

현대차그룹이 소방청과 함께 개발한 무인 소방로봇 기술을 소개하는 영상 ‘A Safer Way Home’(집으로 가는 더 안전한 길)을 3일 자사 유튜브 채널을 통해 공개했다.

무인 소방로봇은 붕괴 위험이나 고온, 폭발, 연무, 유독가스 등으로 사람이 진입하기 어려운 고위험 재난 현장에 먼저 투입돼 화재 진압 골든타임을 확보하는 차세대 모빌리티다. 현대차·기아가 현대로템, 현대모비스, 소방청과 협업해 제작했다.

영상에는 대형 화재 현장에 무인 소방로봇이 출동해 인명 피해를 최소화하고 소방관의 생명과 안전을 지키는 모습이 담겼다. 무인 소방로봇을 운용하는 중앙 119 구조본부의 임팔순 구조대장을 비롯한 실제 소방관들이 출연하고 내레이션에도 직접 참여했다.

영상 속 무인 소방로봇은 첨단 자율주행 보조 시스템, 인공지능(AI) 시야 개선 카메라, 어둠 속에서도 스스로 발광하는 특성을 적용한 고압 축광 릴 호스, 제자리에서 360도 회전하는 현대모비스의 6X6 인 휠 모터 기반 전동화 시스템 등 피지컬 AI 기술을 활용해 임무를 수행한다. 지난 1월 30일 충북 음성 공장 화재 현장에 처음 투입된 무인 소방로봇의 활약상도 나온다.

무인 소방로봇의 최고 속도는 사람이 달리는 것보다 2배가량 빠른 시속 50㎞로, 지하 주차장이나 물류창고 램프와 같은 경사로도 문제없이 올라간다. 수직 장애물은 300㎜까지 넘어갈 수 있다.

무인 소방로봇은 단순한 화재 진압 장비를 넘어 재난 현장을 자료화하는 ‘데이터 확보 플랫폼’이라고 현대차그룹은 밝혔다. 향후 화재 현장에서 취득되는 연무량, 화재 규모, 온도 등 다양한 현장 상황 데이터를 머신러닝으로 계속 학습해 미래에는 화재 대응 성능을 더욱 끌어올릴 계획이라는 설명이다.

현대차그룹 관계자는 “무인 소방로봇은 위험한 현장에 사람보다 먼저 들어가 소방관의 생명과 안전을 지키는 기술”이라며 “앞으로도 우리 사회의 구성원과 안전을 지키는 제복 입은 영웅들을 위한 든든한 조력자가 되기 위해 기술 개발과 지원에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글