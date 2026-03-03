CJ대한통운, KAI 전투기 인도네시아에 안전 운송…“방산물류 역량 입증”

CJ대한통운은 최근 한국항공우주산업(KAI)이 제작한 훈련용 전투기 T-50i 2대를 인도네시아로 운송하는 방산 물류 프로젝트를 성공적으로 수행했다고 3일 밝혔다.

훈련기는 대형 동체 구조와 복잡한 전자 장비를 갖춰 고도의 방산 물류 역량이 요구된다. 기체 전후 하중 분포와 무게 중심이 조금만 달라져도 균형이 무너질 수 있어 운송 전 과정에서 정밀한 분석이 필요하기 때문이다.

경남 사천에서 출고된 이번 KAI 훈련기는 총 30t 규모로 길이와 높이가 각각 약 13m, 4.8m에 달한다. 이에 따라 대형화물이 내륙운송 구간에서 교량·표지판 등과 충돌하지 않도록 구조물 높이와 회전 반경 등을 사전 분석하는 ‘로드 서베이’를 실행해 운송 체계를 설계했다고 CJ대한통운은 설명했다.

내륙운송 과정에는 에어서스펜션이 장착된 무진동 차량을 투입했다. 사천에서 인천공항까지 약 530㎞, 인도네시아 주안다 공항에서 공군기지까지 약 200㎞에 이른다.

안전한 운송을 위해 항공 운항경로 설계에도 전력을 기울였다고 CJ대한통운은 밝혔다. 오랜 경험을 토대로 국가별 통과 허가 가능성을 분석해 4개국을 통과하는 최적 경로를 설계했다는 것이다.

CJ대한통운 관계자는 “KAI 훈련기는 동체, 날개, 수직꼬리날개, 엔진 등 4개로 나뉜 상태로 육상·항공 운송 후 도착지에서 재조립하는 ‘모듈형’ 방식을 적용했다”며 “인도네시아 열대 몬순 기후를 고려해 부품별 방수 덮개를 사전에 준비해 우천 상황에서도 기체 손상이 발생하지 않도록 했다”고 말했다.

CJ대한통운은 앞서 전투기 훈련장비 ‘시뮬레이터’ 폴란드 운송과 T-50TH 전투기 태국 운송 등을 잇달아 수행했다. 2023년에는 폴란드로 납품되는 FA-50GF 항공기 12대를 6개월에 걸쳐 운송했으며, 2022년에는 영국 국제 에어쇼에 참가한 대한민국 공군 특수비행팀 블랙이글스 T-50B 항공기 9대를 성공적으로 옮겼다.