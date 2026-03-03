현대글로비스, ‘피지컬 AI’로 물류 최적화 추진…“자율주행 물류 로봇 활용”

현대글로비스가 4일 서울 강남구 코엑스에서 개막하는 ‘2026 스마트공장·자동화 산업전(AW 2026)’에 참가해 ‘피지컬 AI’를 기반으로 한 자사 물류 자동화 기술 역량을 선보인다고 3일 밝혔다.

AW 2026은 국내 최대 규모의 스마트 공장·자동화 산업 전시회로, 오는 6일까지 열린다.

현대글로비스는 ‘스마트물류 특별관’에 부스를 마련한다.

관람객들은 여기서 화물의 입고부터 보관, 선별 및 출고까지 전 과정이 연결된 물류 자동화 환경을 경험할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

팔레트 셔틀이 대표적이다.

물류창고에 들어온 물품이 팔레트 위에 놓이면 운반 로봇이 레일을 따라 자동으로 이동해 물품을 지정된 보관 위치에 가져다 놓는다. 반대로 출고하는 물품은 보관 위치에서 싣고 레일을 따라 출고 지정 위치로 옮겨 작업자가 받을 수 있게 돕는다.

현대글로비스는 전시회 현장에서 자율주행 물류 로봇(AMR)을 활용한 물품 이송과 로봇 피킹 작업도 시연할 예정이다.

AMR이 부스 내 위치한 물품을 싣고 운반하면 현대글로비스가 자체 개발한 ‘원키트 피킹 자동화 기술’이 적용된 로봇이 해당 물품을 집어서 올려 보관장소로 옮긴다.

보스턴다이내믹스가 개발한 휴머노이드 로봇 아틀라스의 비구동 모델(전시형 모형)도 국내에선 처음으로 일반 대중에 공개한다.

지난 1월 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 세계 최초로 공개된 아틀라스는 작년부터 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 내 현대글로비스 사업장에서 부품 서열화 실증 작업(POC)을 진행 중이다. 현대차그룹은 2028년부터 HMGMA에서 부품 분류를 위한 서열 작업과 더불어 안전성과 품질 효과가 명확히 검증된 공정에 아틀라스를 본격 투입할 계획이다.

현대글로비스 관계자는 “피지컬 AI 등 첨단기술로 인해 급변하는 물류 환경 변화에 기민하게 대응하고자 선행 연구와 물류 자동화 기술 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다”며 “이를 앞세워 이번 전시에서 적극적인 사업 확대에 나설 방침”이라고 말했다.