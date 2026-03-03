국립중앙과학관장·국립국어원장 등 18개 개방형 채용

인사혁신처는 국립중앙과학관장과 국립국어원장 등 18개 개방형 직위를 공개 모집한다고 3일 밝혔다.

공모 직위는 14개 부처에서 실·국장급 11개, 과장급 7개 직위를 선발한다. 실·국장급 직위는 과학기술정보통신부 국립중앙과학관장과 통일부 국립평화통일민주교육원장, 문화체육관광부 국립국어원장, 국민권익위원회 중앙행정심판위원회 상임위원 등이다.

국립중앙과학관장은 전시환경 구축, 창의적인 과학교육 활동 등의 업무를 총괄한다. 국립평화통일민주교육원장은 평화·통일·민주시민교육 계획수립 및 평가 등을 담당하며, 인재개발·교육관리 경력 등을 충족하는 민간 전문가가 지원 가능하다.

국립국어원장은 국어·언어·특수언어 정책, 어문규범 정비, 국어사용 실태등을 총괄하고, 국어(국문)학, (한)국어교육학, 언어학 등의 경력 요건을 충족해야 한다. 중앙행정심판위원회 상임위원은 행정청 위법·처분, 부작위에 대한 행정심판 사실관계 확정 등을 관장한다.

과장급은 과기부 우정인재개발원 교육운영과장, 통일부 국립평화통일민주교육원 교육개발과장, 법무부 국립법무병원 사회정신과장 등이다. 접수는 오는 13일까지로, 자세한 내용은 국가공무원 채용시스템에서 확인할 수 있다.