봄철 분양시장 열린다…서울은 도심 위주로 8500가구

이달 수도권에서 아파트 약 1만8866가구가 분양된다. 서울에선 도심 정비사업 단지 위주로 약 8527가구가 분양시장에 나온다.

부동산플랫폼 직방은 3월 전국 아파트 분양 예정 물량이 총 3만1012가구로 집계됐다고 3일 밝혔다. 이는 전년 동월(8646) 대비 약 259% 증가한 규모다. 일반분양 물량도 1만9286가구로 전년 동월(755가구)보다 154%가량 늘었다. 지난해는 탄핵 정국으로 3월 분양시장이 크게 위축됐다.

지역별로는 서울·경기·인천에서 1만8866가구, 비수도권에서 1만2146가구가 공급된다.

특히 서울에선 도심 재개발·재건축 단지가 다수 분양된다. 영등포구 신길동 더샵신길센트럴시티(2054가구), 성북구 장위동 장위푸르지오마크원(1931가구), 동작구 노량진동 라클라체자이드파인(1499가구), 용산구 이촌동 이촌르엘(750가구) 등이다.

경기도는 남양주시 오남읍 오남역서희스타힐스여의재3단지(1056가구), 성남시 분당구 정자동 더샵분당하이스트(1149가구), 광주시 양벌동 경기광주역롯데캐슬시그니처 1단지(1077가구)·2단지(1249가구), 의정부시 의정부역센트럴아이파크(400가구) 등이 분양을 준비하고 있다.

인천에선 서구 검단호수공원역파라곤메틀파크(569가구)가 공급될 예정이다.

비수도권에선 충남 아산시 아산탕정자이메트로시티(1638가구), 충북 청주시 청주푸르지오씨엘리체(1351가구), 경남 거제시 거제상동2지구센트레빌(1307가구), 부산 강서구 에코델타시티 엘가로제비앙(998세대) 등이 분양을 앞두고 있다.

직방 관계자는 “최근에는 청약 경쟁률이 높게 나타났던 단지에서도 계약 단계에서 일부 이탈이 발생하며 무순위 청약으로 이어지는 사례가 나오고 있다”며 “3월 분양 시장에서도 실제 자금 조달 여건과 가격 부담이 단지별 분양 성과를 가를 것으로 예상된다”고 말했다.