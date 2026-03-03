‘수도권 에너지 식민지’ 지방선거 쟁점으로…광주·전남 야당 6곳 “주요 의제로 다룰 것”

용인 반도체산단 전기 공급위해 송전탑 건설 전북·충남·충북 등 전국 곳곳서 주민들 반대

수도권으로 전기를 보내기 위해 지방에 초고압 송전선로를 건설하는 것에 대해 광주와 전남지역 야당 6곳이 지방선거 주요 쟁점으로 다룬다. 광주와 전남을 비롯해 송전선로가 지나는 전북, 충남, 충북 등 전국 각지에서는 현지 주민들이 대책위원회를 구성해 ‘수도권 에너지 식민지화’라며 반대하고 있다.

광주지역 전남지역 정당 6곳은 3일 공동선언문을 발표하고 “6·3지방선거에서 에너지 정의를 실현하기 위해 오직 수도권과 대기업의 전력 수요를 위해 지방의 희생을 강요하는 방식의 초고압 송전선로 건설을 핵심 정치적 과제로 다루겠다”고 밝혔다.

공동선언문에는 기본소득당과 노동당, 녹색당, 정의당, 조국혁신당, 진보당 등 6개 야당의 광주시당과 전남도당이 참여했다. 이들 정당은 “지방에 초고압 송전선로를 건설하는 방안에 대해 중앙당도 반대하는 입장”이라고 설명했다.

이들은 선언문을 통해 “현재 추진 중인 송전선로 사업은 경기 용인 반도체 산단 등 특정 지역 산업기반을 위한 호남을 ‘에너지 식민지’로 전락시키고 있다는 비판에서 자유로울 수 없다”면서 “특정 지역과 기업의 특혜를 위해 농어촌 주민들이 피해를 보는 구조는 ‘에너지 정의’에 어긋난다”고 지적했다.

이어 “송전선로 문제는 지역의 생존권과 자치권에 직결된 사안”이라면서 “우리 정당들은 6·3지방선거에서 송전탑 문제를 주요한 지역 의제로 다뤄 도민들의 선택을 받겠다”고 밝혔다.

정부와 한전은 제10차·11차 전력수급기본계획을 수립하고 전남과 광주, 전북, 충남, 충북 등 지방을 거쳐 수도권으로 향하는 초고압 송전선로 건설을 추진하고 있다. 송전선로가 지날 것으로 계획된 전국 곳곳에서는 주민 반발이 이어지고 있다.

광주와 전남지역에서는 7개 기초자치단체 주민들이 ‘대책위원회’를 구성하고 투명한 정보 공개 등을 요구하고 있다. 전북과 충남, 충북, 경기 등에서도 주민들이 지역별 대책위원회를 구성해 활동하고 있다.

광주와 전남지역 야당들은 지방 선거 과정에서 이 문제를 여당인 민주당 후보 등을 상대로 적극적으로 제기할 방침이다. 강은미 정의당 광주시당 위원장은 “정의당은 지방선거에서 TV토론에 참여하는 만큼 송전선로 문제를 반드시 의제화해서 ‘에너지 식민지’를 막겠다”고 밝혔다.

송전선로 건설이 계획된 전국의 주민들은 4일 오후 2시 서울 광화문에서 집회를 갖고 용인 반도체 국가산단과 지방 송전탑 건설의 전면 재검토를 요구할 예정이다. 집회이후에는 청와대까지 행진한다.