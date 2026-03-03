코레일 사장에 김태승 인하대 교수 취임…“철도 통합 차질 없이 추진”

한국철도공사(코레일)는 김태승 인하대 교수가 12대 사장으로 3일 취임했다고 밝혔다.

김 신임 사장은 인하대 경영대 아태물류학부 교수로 2005~2007년 경기개발연구원 부원장을 지냈다. 2003~2005년에는 교통개발연구원 동북아·물류·교통경제연구센터장을 지냈다.

문재인 정부 시절에는 ‘철도 공공성 강화를 위한 철도산업 구조평가 연구용역’ 책임자를 맡기도 했다.

김 사장은 이날 취임사에서 “책임 추궁보다 원인 규명을 우선시하는 안전문화를 구성원 모두가 실천을 통해 체득해 조직 내에 정착시킬 수 있도록 최우선 과제로 삼겠다”고 밝혔다. 정부가 추진 중인 고속철도 통합과 관련해서는 “조직 통합도 하나의 팀으로 완성될 수 있도록 차질없이 추진하겠다”고 했다.

6개월째 공석이던 코레일 사장 자리가 채워지면서 정부가 발표한 코레일과 에스알(SR)의 통합 추진에도 속도가 붙을 것으로 예상된다.

코레일과 SR은 정부가 지난해 12월 발표한 고속철도 운영 통합의 첫 단계로 지난달 25일부터 시범 교차 운행을 시작했다.