UNIST “백혈구 면역 반응으로 항암제 효과·재발 여부 확인”

백혈구 면역 반응을 추적해 항암제의 약효와 암 재발 여부를 알 수 있는 국내 기술이 나왔다.

울산과학기술원(UNIST)은 바이오메디컬공학과 강주헌 교수팀이 혈액 속 백혈구의 접착력 변화를 분석하는 방식으로 암 재발 및 항암제 치료 반응 등을 모니터링할 수 있는 칩 기반 기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

머리카락보다 가는 미세관이 얽혀 있는 칩 안으로 혈액을 흘려보낸 뒤 관에 부착된 백혈구의 숫자를 자동 프로그램으로 읽어내는 방식이다.

이 기술이 활용되면 치료 단계에서부터 항암제의 효능을 즉각적으로 확인할 수 있다. 또 수술 후 재발 여부까지 실시간 모니터링이 가능하다.

실제 실험에서 유방암에 걸린 쥐의 백혈구는 건강한 쥐의 백혈구에 비해 칩 내벽에 달라붙는 숫자가 최대 40배 더 많은 것으로 나타났다.

강 교수는 “항암제 투여 이후의 치료 반응을 즉각적으로 확인할 수 있어 불필요한 치료를 줄이고 환자에게 맞는 최적의 치료제를 선별하는 데 도움을 줄 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 엘스비어(Elsevier) 출판사가 지난 1일 발간한 국제 학술지 ‘바이오센서 & 바이오일렉트로닉스’(Biosensors and Bioelectronics)에 실렸다.