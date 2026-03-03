김태흠은 유튜브로, 여야는 거리로···충남·대전 통합 놓고 ‘네 탓 공방’ 격화

‘충남·대전 행정통합’ 서로 책임 떠넘기기 김태흠 “통합 반대 아닌, 제대로 하자는 것” 국민의힘·민주당 충남도당, 집회 맞불

충남·대전 행정통합 특별법이 국회 문턱을 넘지 못한 채 동력이 약화되는 가운데 여야가 책임 공방을 이어가며 여론전이 격화하고 있다. 김태흠 충남지사는 “졸속이 아닌 제대로 된 통합”을 촉구하며 이재명 대통령에게 국가균형발전을 담보할 항구적 통합안 마련을 공식 요청했다.

김 지사는 지난 2일 개인 유튜브 채널을 통해 ‘행정통합 일타강사 3탄 보충학습편’을 공개하고 최근 정치권에서 오가는 통합 논의에 대해 비판적 입장을 밝혔다. 그는 행정통합 시 최대 20조원을 지원하겠다는 방안과 관련해 “법안에 명시된 내용이 아니고 재원 조성 방식과 교부 기준도 구체화돼 있지 않다”며 “실체가 불분명하다”고 주장했다.

이어 “광주·전남 통합 추진 과정에서도 졸속 논의로 갈등과 분열 등 여러 문제점이 나타날 수 있다”며 “그 과정에서 드러난 한계를 보완하고 재정과 권한이 실질적으로 이양되는 자치분권형 통합을 준비해야 한다”고 말했다.

김 지사는 국회 차원의 통합특별위원회 구성도 촉구했다. 그는 “지금이라도 국회에 여야 동수의 통합특별위원회를 구성하고 정부 차원의 범정부기구를 만들어 논의를 이어가야 한다”며 “모든 지역이 동일한 지원과 혜택을 받을 수 있도록 공통 기준을 담은 통합법안을 마련해야 한다”고 했다. 이어 “대전·충남의 미래 발전과 주민 삶의 질 향상을 위한 진정한 통합을 원한다”며 이재명 대통령의 결단을 촉구하기도 했다.

3일 열린 제83차 실국원장회의에서도 김 지사는 “지난주 행정통합법이 법사위에서 보류된 것은 당연한 결과”라며 “우리가 요구한 행정통합은 재정과 권한 이양을 통해 수도권 일극체제를 극복하고 대한민국의 백년대계를 준비하자는 취지였으며 빈 껍데기뿐인 법안이라면 없는 것이 낫다”고 밝혔다. 이어 “통합을 반대하는 것은 아닌, 통합의 시계는 계속 가야 한다”고 주장했다.

지역 정치권의 찬반 집회도 이어지고 있다.

국민의힘 소속 충남도의원과 시·군의원 등 150명은 3일 도청 앞에서 ‘대전·충남 행정통합 반대’ 집회를 열었다.

이들은 “정부와 여당이 지방자치의 핵심인 자주 재정과 권한 이양이 빠진 법안을 마련해 놓고 법안 보류의 책임을 야당에 떠넘기고 있다”고 밝혔다. 국민의힘 측은 민주당 소속 대전지역 국회의원 8명을 겨냥해 “통합 명칭을 ‘대전특별시’로 정해 충남의 정체성을 훼손하려 했다”고 주장했다.

더불어민주당 소속 충남도의원과 시·군의원 등 15명도 같은 날 도청 앞에서 ‘대전·충남 행정통합 찬성’ 집회를 개최하며 맞불 집회를 열었다.