“협상 중, 답 못 찾았다” 발언 전 이미 ‘공격 명령’···이란 상대 연막작전 편 트럼프

텍사스 가는 에어포스원 안에서 작전 승인 예정된 일정 소화하고 “중대 결정 쉽지 않다” 전형적인 기만전···다음날 기습 공격 결행

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전면 공습을 명령한 후에도 이란 핵 협상을 이어갈 듯한 발언을 한 것으로 나타나 연막작전을 펼쳤다는 평가가 나온다.

댄 케인 미 합참의장은 2일(현지시간) 이란 공격 개시 후 57시간 만에 열린 첫 국방부 브리핑에서 트럼프 대통령은 미 동부시간으로 지난달 27일 오후 3시38분 ‘장대한 분노’로 명명한 대이란 군사작전 개시를 승인했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 오후 12시30분쯤 에어포스원을 타고 텍사스로 현장 방문을 떠나기 전 백악관에서 취재진과 만나 ‘이란에 대해 최종 결정을 내렸냐’는 질문에 “아니다”라고 답했다. 실제로 이때는 승인 명령을 내리기 전이었다. 그는 전날 스위스 제네바에서 이뤄진 3차 이란 핵 협상 결과에 불만을 표하면서도 “어떻게 되는지 지켜보겠다”며 외교적 해법을 계속 이어갈 것처럼 말했다.

이후 트럼프 대통령은 에어포스원에 탑승했고, 텍사스주 공항에 오후 3시50분쯤 도착했다. 작전 승인 시간이 오후 3시38분이므로, 착륙 직전 결정을 내린 것으로 보인다. 그는 중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부 사령부에 피트 헤그세스 국방장관을 통해 “작전을 승인한다. 중단은 없다. 행운을 빈다”는 메시지를 보냈다.

트럼프 대통령은 이후 텍사스에서 예정된 일정을 그대로 소화했다. 취재진이 이란 공격 결정 시점이 얼마나 가까워졌냐고 묻자 “말하지 않겠다. (알 수 있다면) 여러분이 역대 최고의 특종을 잡았을 텐데”라며 “협상 중이지만 제대로 된 답을 찾지 못하고 있다”고 말했다.

또 연설 도중엔 이란과 관련해 “이제 중대한 결정을 내려야 하지만 쉽지 않은 일”이라고 말했다. 그러면서 “그들은 합의를 원하지만, (하려면) 의미있는 합의를 해야 한다”며 “난 되도록 평화로운 방법으로 해결하고 싶지만, 그들은 너무 까다롭고 위험한 사람들”이라고 말했다.

이미 작전을 승인해 놓고도 공개적으로는 여전히 고심 중인 듯한 입장을 밝힌 것으로, 전형적인 연막작전이었다. 다음날 미국은 이스라엘과 함께 이란 고위 당국자들이 한 장소에 모이는 시간과 장소를 파악해 기습 작전을 성공시켰다.

한편 브리핑에서 케인 의장은 이번 군사 작전이 28일 오전 1시15분(이란 시각 오전 9시45분) 사이버사령부와 우주사령부가 이란의 감시·통신망을 교란하는 것으로 시작됐다고 설명했다. 그는 “적이 상황을 인지하고 조정해 효과적으로 대응할 능력을 상실하게 한 것”이라고 설명했다.

이와 함께 항공모함과 육상 공군기지에서 100대 이상의 전투기·폭격기와 조기경보기, 급유기, 무인항공기 등이 이란으로 출격했다. 함정에선 이란 남부지역의 해군을 겨냥한 토마호크 미사일이 발사됐다. 미 본토에서 출격한 B-2 전략폭격기도 37시간 왕복 비행하며 가세해 이란의 지하 시설에 정밀한 ‘관통 탄약’을 투하했다고 덧붙였다.

케인 의장은 “첫 24시간 동안 1000개 이상의 목표물을 타격했다”면서 “미 육군과 해군, 해병대, 공군, 우주군, 해안경비대, 예비군 등이 이스라엘 군과 함께 벌이는 이번 작전은 규모뿐 아니라, 합동 통합 수준에서도 역사적인 사건”이라고 말했다.