창간 80주년 경향신문

현대모비스, 해외 고객사 초청 스웨덴 동계시험장서 신기술 시연회 개최…“혹한의 환경에도 거뜬”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

현대모비스는 오는 8일까지 스웨덴에 있는 자사 동계시험장으로 유럽·북미 등 글로벌 고객사 10여곳을 초청해 신기술 시연회를 연다고 3일 밝혔다.

지난 주말부터 열흘간 현재 수주를 논의 중이거나 공급 예정인 제동과 조향 부품 등 핵심 신제품을 데모 차량에 탑재해 시연하고, 고객들이 이 차량에 직접 탑승해 신기술을 경험하고 주행 평가를 하는 행사다.

유럽 지역 고객사들을 중심으로 올해 양산 예정인 차세대 제동 시스템에 특히 큰 관심을 보였다고 현대모비스는 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

현대모비스, 해외 고객사 초청 스웨덴 동계시험장서 신기술 시연회 개최…“혹한의 환경에도 거뜬”

입력 2026.03.03 14:59

수정 2026.03.03 15:21

펼치기/접기
현대모비스 핵심부품을 탑재한 시험 차량이 스웨덴의 동계시험장을 주행하고 있다. 현대모비스 제공

현대모비스 핵심부품을 탑재한 시험 차량이 스웨덴의 동계시험장을 주행하고 있다. 현대모비스 제공

현대모비스는 오는 8일(현지시간)까지 스웨덴에 있는 자사 동계시험장으로 유럽·북미 등 글로벌 고객사 10여곳을 초청해 신기술 시연회를 연다고 3일 밝혔다.

지난 주말부터 열흘간 현재 수주를 논의 중이거나 공급 예정인 제동과 조향 부품 등 핵심 신제품을 데모 차량에 탑재해 시연하고, 고객들이 이 차량에 직접 탑승해 신기술을 경험하고 주행 평가를 하는 행사다.

유럽 지역 고객사들을 중심으로 올해 양산 예정인 차세대 제동 시스템에 특히 큰 관심을 보였다고 현대모비스는 전했다.

스웨덴의 소도시 아르예플로그에 있는 현대모비스 동계시험장은 총 170만㎡(약 50만평)의 시험로에 눈길과 빙판 상황을 가정한 14개의 트랙을 갖추고 있다. 고객사의 요구 사항을 실시간으로 반영하는 전문 교정 수리 시설인 워크숍도 구비했다.

현대모비스는 2006년부터 여기서 동계시험장을 운영 중이다. 올해 20주년을 맞았다. 아우디, BMW, 벤츠, 폭스바겐 등 여러 유럽 완성차 업체들도 이곳에서 동계시험장을 운영 중이다. 해외 고객사의 기술자들이 대규모로 현지에 집결하는 배경이다.

현대모비스는 매년 1~3월 대규모 연구·개발 인력을 현장에 파견해 핵심부품과 선행기술을 검증한다. 혹한의 환경에서도 연구·개발 중인 자사의 핵심부품이 글로벌 평가 기준을 충족하는지를 파악하기 위해서다. 올해에는 80대가 넘는 차량을 현지로 공수하기도 했다. 신차 출시에 앞서 고객사와 공동으로 핵심부품을 선행 개발하는 사례도 늘어나는 추세다. 자율주행 센서, 제어기와 알고리즘의 검증 작업 등 현지에서 수행하는 프로젝트 숫자만 60여개에 이른다.

현대모비스 관계자는 “고객사마다 선호하는 요구사항이 달라 각 사별로 특화된 핵심부품 개발과 공급이 중요하다”며 “이를 통해 핵심부품 경쟁력의 원천인 대규모 연구·개발 투자와 철저한 품질 검증시스템을 글로벌 고객사에 각인시킬 방침”이라고 말했다.

현대모비스의 스웨덴 동계 시험장 전경. 현대모비스 제공

현대모비스의 스웨덴 동계 시험장 전경. 현대모비스 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글