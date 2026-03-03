롯데, 4일부터 15개 계열사 세 자릿수 신입사원 채용

롯데그룹이 오는 4일부터 ‘예측 가능한 수시 채용’ 전형을 시작한다. 예측 가능한 수시채용이란 롯데그룹이 계열사별 채용 일정을 3·6·9·12월에 맞춰 신입 사원을 동시에 선발하는 제도다.

3일 롯데에 따르면 이번 채용에는 롯데백화점과 롯데호텔, 롯데면세점, 롯데첨단소재, 롯데칠성음료 등 15개 계열사가 참여한다.

모집 분야는 상품기획(MD), 영업, 마케팅, 경영지원 등 30여개 직무이며 전체 채용 규모는 세 자릿수다.

롯데백화점과 롯데마트·슈퍼는 실무 역량 중심의 아이엠(I’M, I’m Mania) 전형을 통해 인재를 선발한다. 지원자의 학점과 어학 점수 등 이른바 ‘스펙’을 배제하고 직무 관련 포트폴리오 심사와 현장 오디션을 통해 실무 수행 능력과 직무에 대한 비전을 최우선으로 평가한다.

롯데는 오는 9일까지 7개 주요 대학에서 채용박람회를 열고 인사담당자와 현가 직접 직무와 전형 상담도 진행한다.

또 오는 6월과 12월에는 전문가 강연과 자기소개서 컨설팅 등을 제공하는 ‘잡카페’를 열고 지원자들의 취업 전략 수립을 도울 예정이다.

롯데 관계자는 “지원자들이 예측 가능한 일정 안에서 체계적으로 취업 준비를 할 수 있도록 2014년부터 제도를 운영하고 있다”면서 “앞으로도 직무 중심의 선발 기조를 이어갈 예정”이라고 말했다.

신입사원 전형 일정과 지원 자격 등 세부 내용은 롯데그룹 채용 홈페이지(recruit.lotte.co.kr)에서 확인할 수 있다.