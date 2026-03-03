30대 그룹 신규 사외이사, 관료보다 재계 출신 많아졌다…“기술 전문가 증가세”

국내 30대 그룹이 추천한 신규 사외이사 중 재계 출신이 관료 출신을 앞지른 것으로 나타났다.

3일 기업분석연구소 리더스인덱스는 국내 30대 그룹 157개 계열사가 지난달 27일까지 제출한 주주총회소집공고 속 신규 추천 사외이사 87명의 이력·전문 분야를 분석한 결과 학계 출신이 36.7%, 재계 출신 31.0%, 관료 출신 25.3% 등으로 나타났다고 밝혔다.

분석에 따르면, 최근 3년간 재계 출신 사외이사의 추천 비중은 2024년 17.6%, 지난해 29.5%, 올해 31.0%로 매년 증가했다. 반면, 관료 출신은 2024년 31.0%에서 지난해 30.2%, 올해 25.3%로 매년 줄었다.

올해 새로 추천된 관료 출신 사외이사 중에는 국세청 출신이 4명(18.2%)으로 가장 많았다. 사법부와 검찰청은 각각 3명(13.6%), 기획재정부(현 재정경제부·기획예산처) 출신이 2명(9.1%)으로 뒤를 이었다. 기업 중에서는 삼성과 LS그룹이 관료 출신 사외이사를 각각 4명씩, 한화그룹은 6명 중 3명을 관료 출신으로 추천했다. 반면, 현대차그룹 추천의 신규 사외이사는 8명 전부 비관료 출신이었다.

전문 분야로는 ‘기술’과 ‘경영’ 부문의 비중이 확대됐다. 올해 가장 큰 비중을 차지한 법률·정책 분야는 2024년 30.0%에서 올해 25.3%로 줄었지만, 기술 분야는 같은 기간 16.2%에서 20.7%, 경영 분야는 16.2%에서 18.4%로 증가했다.

올해 신규 추천된 여성 사외이사는 29명으로 전체 33.3%를 차지했다. 지난해 16.8%보다 두 배 이상 늘어난 수치다. 이번에 추천된 여성 사외이사들이 주주총회에서 승인될 경우, 30대 그룹 전체 사외이사 중 여성 비중은 25%를 넘어설 것으로 예상된다.

리더스인덱스는 “이번 인선은 이재명 대통령 정부로 교체된 이후 처음 이뤄진 신규 사외이사 추천”이라며 “신규 사외이사 전문성이 기술 분야 중심으로 채워진 것은 대기업들이 기술 혁신에 집중하고 있음을 시사한다”고 분석했다.