마포구 “주민 노력과 정책 제안이 만든 결과” 서울시 “자원회수시설 현대화·효율화 추진”

서울 마포구가 3일 상암동 자원회수시설 건립을 둘러싼 행정소송 항소심과 관련해 서울시가 상고를 포기한 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

구는 “시의 이번 결정은 단순한 반대를 넘어 현실적이고 실효성 있는 대안을 적극적으로 제시한 구와 주민들의 노력에 힘입어 추가 소각장 건립을 저지하는 성과를 거두게 됐다”고 평가했다.

법원은 2025년 1월 10일 1심 판결에 이어 2026년 2월 12일 2심에서도 입지선정위원회 구성과 타당성 조사 과정의 하자를 인정하며 마포구 주민 측의 손을 들어줬다. 이 과정에서 구는 주민 반대 서명부제출과 신규 소각장 건립 취소 소송에 원고측 보조참가자로 나서는 등 전방위적인 대응을 펼쳤다.

또 종량제 쓰레기를 직접 분석해 철저한 분리배출이 이뤄지면 소각 쓰레기의 상당량을 줄일 수 있음을 확인하고, 재활용률 제고를 통한 소각 물량 감축 등의 정책적 대안도 제시했다.

앞서 시는 이날 상암동에 추진 중이던 신규 광역자원회수시설과 관련한 소송 등의 법률적 절차를 종료하고 기존 자원회수시설의 현대화 및 효율적인 이용을 우선 추진한다고 발표했다.

시는 “현대화를 통해 최신 친환경기술을 도입해 오염 물질 배출을 줄이고 지역 환경을 개선할 것”이라며 “구민들과 지속적인 논의를 통해 자원회수시설의 효율적인 이용방안을 구체화하겠다”고 밝혔다.

박강수 마포구청장은 “시의 상고 포기 결정은 구민의 목소리와 구의 정책 제안이 만들어낸 결과”라며 “발생지 처리 원칙에 기반한 폐기물 감량과 재활용 극대화 정책이 시 전역에 확산하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.