본문 요약

서울 영등포구 서울청년센터는 청년의 자연스러운 만남을 지원하는 소셜 프로그램 '영만추' 시즌2를 개최한다고 3일 밝혔다.

'영만추'는 자연스럽고 젊은 만남의 기회를 제공해 청년이 지역 안에서 건강한 사회관계망을 형성할 수 있도록 돕는다.

지난해 처음 열린 '영만추'에는 미혼 청년 242명이 신청해 63명이 최종 참여했다.

“영(Young)한 만남 추구”···영등포구, ‘영만추’ 참가자 모집

입력 2026.03.03 15:23

  • 주영재 기자

영만추 시즌2 참가 안내문. 영등포구 제공

서울 영등포구 서울청년센터는 청년의 자연스러운 만남을 지원하는 소셜 프로그램 ‘영(Young)만추’ 시즌2를 개최한다고 3일 밝혔다.

‘영만추’는 자연스럽고 젊은 만남의 기회를 제공해 청년이 지역 안에서 건강한 사회관계망을 형성할 수 있도록 돕는다. 지난해 처음 열린 ‘영만추’에는 미혼 청년 242명이 신청해 63명이 최종 참여했다. 총 17쌍의 청년 커플이 탄생해 약 53%의 매칭률을 기록했다. 한 커플은 결혼을 계획 중인 것으로 알려졌다.

영만추 시즌2는 지난해와 마찬가지로 지역 명소를 배경으로 한 체험형 프로그램으로 운영된다. 오는 22일 ‘취향저격 DAY’와 28일 ‘감성힐링 DAY’로 나누어 진행된다. 모집 대상은 영등포구에서 생활하는 25~39세 미혼 남녀로, 회차별 40명씩 총 80명을 선발한다. 참가자는 두 일정 중 한 회차에만 참여할 수 있다.

1회차는 타임스퀘어에서 체험 행사와 전시 관람을 진행한다. 2회차는 한강공원 일대 산책과 크루즈 체험 등 야외 교류 활동을 펼친다. 참여를 희망하는 청년은 오는 10일까지 홍보 포스터 속 큐알(QR)코드로 신청서와 증빙서류를 제출하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “청년이 지역 명소에서 자연스럽게 교류하며 새로운 인연을 만나는 뜻깊은 시간이 되기 바란다”라고 말했다.

