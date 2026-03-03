서울 영등포구 서울청년센터는 청년의 자연스러운 만남을 지원하는 소셜 프로그램 ‘영(Young)만추’ 시즌2를 개최한다고 3일 밝혔다.

‘영만추’는 자연스럽고 젊은 만남의 기회를 제공해 청년이 지역 안에서 건강한 사회관계망을 형성할 수 있도록 돕는다. 지난해 처음 열린 ‘영만추’에는 미혼 청년 242명이 신청해 63명이 최종 참여했다. 총 17쌍의 청년 커플이 탄생해 약 53%의 매칭률을 기록했다. 한 커플은 결혼을 계획 중인 것으로 알려졌다.

영만추 시즌2는 지난해와 마찬가지로 지역 명소를 배경으로 한 체험형 프로그램으로 운영된다. 오는 22일 ‘취향저격 DAY’와 28일 ‘감성힐링 DAY’로 나누어 진행된다. 모집 대상은 영등포구에서 생활하는 25~39세 미혼 남녀로, 회차별 40명씩 총 80명을 선발한다. 참가자는 두 일정 중 한 회차에만 참여할 수 있다.

1회차는 타임스퀘어에서 체험 행사와 전시 관람을 진행한다. 2회차는 한강공원 일대 산책과 크루즈 체험 등 야외 교류 활동을 펼친다. 참여를 희망하는 청년은 오는 10일까지 홍보 포스터 속 큐알(QR)코드로 신청서와 증빙서류를 제출하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “청년이 지역 명소에서 자연스럽게 교류하며 새로운 인연을 만나는 뜻깊은 시간이 되기 바란다”라고 말했다.