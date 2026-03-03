“아침 꼭 먹고 스마트폰 2시간만”···정부, 소아청소년 비만 예방수칙 첫 제정

세계 비만의 날(3월 4일)을 맞아 정부와 대한비만학회가 소아청소년 비만 예방관리수칙을 처음으로 제정해 공개했다. 아침밥을 제때 챙겨 먹고, 목이 마를 때는 단 음료 대신 물을 마시며, 과자 대신 과일이나 우유를 먹고, TV나 스마트폰 사용은 하루 2시간 이내로 제한하는 내용 등이 핵심이다.

질병관리청과 대한비만학회는 소아청소년 비만을 단순한 체중 문제가 아닌 ‘만성질환’으로 규정하고 공식 예방 수칙과 영상 교육자료를 마련해 학교 등 현장에 배포한다고 3일 밝혔다. 소아청소년 비만은 2017년 소아청소년 성장도표 기준 연령별 체질량지수(BMI) 95백분위수(같은 연령·성별 아이들 100명을 BMI 순으로 줄 세웠을 때 상위 5명) 이상을 말한다. BMI 85백분위수 이상은 과체중을 포함한 ‘비만군’으로 분류한다. 질병청은 체지방이 과도하게 축적되면 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 등 만성질환 위험이 높아질 수 있고, 특히 소아청소년기에 형성된 생활습관이 성인기까지 굳어질 가능성이 큰 만큼 조기 예방과 관리가 필수라고 밝혔다.

국내 소아청소년 비만 지표는 지속해서 악화하고 있다. 2024년 국민건강영양조사(2022~2024년)에서 소아(6~11세) 비만 유병률은 13.6%로, 10년 전(2013~2015년) 8.7%보다 4.9%포인트 높아졌다. 청소년(12~18세)도 같은 기간 11.5%에서 15.1%로 3.6%포인트 증가했다. 특히 남학생에서 증가폭이 더 큰 것으로 나타났다.

소아청소년 비만이 늘어난 데에는 ‘생활 습관’의 변화가 원인으로 꼽힌다. 2024년 청소년건강행태조사 결과, 주 5일 이상 아침을 굶는 청소년 비율은 2015년 27.9%에서 2024년 42.4%로 급증했다. 주 3회 이상 패스트푸드를 섭취하는 비율은 14.8%에서 28.9%로 두 배 가까이 뛰었다. 학습 목적 외에 앉아서 보내는 시간도 2015년 대비 2024년에 주중 2시간에서 3시간으로, 주말 3시간에서 5시간으로 늘어 ‘움직임 부족’이 심화한 것으로 나타났다.

이에 질병관리청과 대한비만학회는 대상별 맞춤형 수칙도 내놨다. 초등학생에게는 식습관 개선과 더불어 “속상하고 힘들 때 먹지 말고 몸을 움직여라”며 정서 관리의 중요성을 포함했다. 중고등학생에게는 “체중계 숫자보다 컨디션을 먼저 확인하라” “사회관계망서비스(SNS)는 하루 2시간 이내로 제한하라”는 등의 내용을 담았다. 또 비만 예방을 위한 가정과 학교의 역할도 수칙에 명시했다. 보호자(학부모 및 교사)에게는 자녀를 타인과 비교하지 말고 건강하게 성장하는 과정에 집중할 것을 권고했다. 아이가 스트레스를 받을 때 음식으로 풀지 않도록 지도할 것도 당부했다.

임승관 질병관리청장은 “비만은 단순히 체중 증가의 문제가 아니라 다양한 만성질환을 유발할 수 있어 예방이 필요한 질환”이라며 “가족과 학교, 지역사회가 함께하는 노력이 평생 건강을 지키는 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.