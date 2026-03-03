오늘의 인사-한국직업능력연구원 외

■한국직업능력연구원 ◇전보 △AI연구지원단장 황성수 △연구기획센터장 정란 △데이터분석·성과확산센터장 정지운 △직업교육연구센터장 전종호 △성과확산팀장 이수현
■고려대 ◇교원 보직 △노동대학원장 김원섭 △세종감사실장 최형재 △중앙실험동물센터장 김희남 △인권·성평등센터장 양은주 △세종인권·성평등센터장 이수진 △세종지속가능원장 김근태 △융합연구원장 권정환 △국제개발협력연구원장 김여원 △고대신문사 주간 정혜윤 △관리처장 겸 캠퍼스타운 조성 추진단장 백경록 △대외협력처장 신호정 ◇부장 승진 △학술정보큐레이션팀 부장 주태훈 △지속가능경영팀 부장 조옥형 △인력개발팀 부장 박정훈
■성신여대 △교육문제연구소장 김용재 △한국지리연구소장 이자원 △공공역사연구소장 강호선 △첨단신소재연구소장 이세현
■덕성여대 △일반대학원장·특수대학원장 양정호 △도서관장 박소연 △학생상담센터장 김제중 △지역협업센터장 정수희 △글로벌융합대학 교학부장 남현정 △과학기술대학 교학부장 신정철 △자유전공학부장 이호림 △인권센터장 주한겸 △기숙사관장 백재은 △영재교육원장 이경미
■연세대의료원 ◇의과대학 △해부학교실 주임교수 현영민 △생화학·분자생물학교실 주임교수 김재우 △병리학교실 주임교수 심효섭 △미생물학교실 주임교수 윤상선 △열대의학교실 주임교수 김형표 △예방의학교실 주임교수 윤진하 △의학교육학교실 주임교수 안신기 △신경과학교실 주임교수 주민경 △정신과학교실 주임교수 김세주 △소아과학교실 주임교수 강훈철 △비뇨의학교실 주임교수 한웅규 △가정의학교실 주임교수 강희택 △마취통증의학교실 주임교수 장철호 △의생명과학부장 심태보 △유전과학연구소장 김재우 △장기이식연구소장 주동진 △재활의학연구소장 나동욱 △의학행동과학연구소장 이은 △비뇨의과학연구소장 한웅규 △마취통증의학연구소장 장철호 △난치성갑상선암연구소장 장항석 △면역질환연구소장 신전수 △관절경·관절연구소장 김성환 △내분비연구소장 강은석 △희귀난치성 신경근육병 재활연구소장 최원아 △방사선의과학연구소장 이영한 △에이즈연구소장 최준용 △혈액암연구소장 장지은 ◇치과대학 △치과의료기기시험평가센터 소장 권재성 △구강종양연구소장 김형준 △치과생체재료공학연구소장 권재성 ◇보건대학원 △국민건강증진연구소장 김희진 ◇세브란스병원 △혈액내과장 장지은 △노년내과장 김창오 △신경과장 이필휴 △정신건강의학과장 김세주 △위장관외과장 김형일 △대장항문외과장 허혁 △간담췌외과장 최기홍 △비뇨의학과장 한웅규 △가정의학과장 강희택 △마취통증의학과장 장철호 △병리과장 심효섭 △수술실장 장철호 △응급진료센터 차장(내과계) 이한성 △직업환경의학과장 윤진하 △뇌졸중센터 소장 김용배 △의학공학과장 성학준 △인체유래물은행장 심효섭 △혈액관리의사 김신영 ◇강남세브란스병원 △감염관리실장 김도균 △암병원 완화의료센터 소장 심재용 △수혈관리실장 권순성 △인체유래물은행장 신수진 ◇연세암병원 △유방암센터장 손주혁 △영상의학과장 정용은 △암예방센터장 박지수 △완화의료센터장 정민규 △암지식정보센터장 박천일 ◇어린이병원 △소아청소년과장 김경원 △신생아과장 은호선 △소아정신과장 천근아 △임상유전과장 오지영 △소아외과장 인경 △소아신경외과장 심규원 △소아비뇨의학과장 김상운
■경희의료원 ◇경희의료원 △의료원장 오주형 ◇강동경희대병원 △병원장 이형래 △기획조정실장 조진만 △진료부원장 류창우 △적정관리본부장 김용찬 △의료협력본부장 민경은 △협진진료실장 전영수 △정보보호실장 손일석 △행정부원장 신재구 △간호부원장 신순화 △약제본부장 예경남 △정보전략본부 디지털혁신팀장 이동근 △약제본부 약무팀장 이현정 △운영본부 영양팀장 신지원 △〃 노사협력팀장 한용준 △마취통증의학과장 이봉재 △혈액종양내과장 및 암센터장 권정미 △미래전략처 정보전략본부장 이상호
■가톨릭대 서울성모병원 ◇국장 승진 △의공학팀장 조원형 ◇부장 승진 △PI팀 박하나 △가정간호팀 최지연 △간호3팀 고유미 조경아 △간호행정교육팀 김나영 △건축팀 이상호 △구매관리팀 성시예 △약무팀 이연지 △영상의학팀 이인숙 △외래계간호팀 서미영 최혜숙 △전문전담운영팀 박예린 △직업환경의학센터 정승환 ◇팀장 보임 △평생건강증진팀 조석우 △수련교육팀 송민진 △연구전략팀 최란
■iM증권 ◇실장 신규 보임 △채권사업실장 최정순 ◇부서장 신규 보임 △채권사업1부장 김혜정 △채권사업2부장 김정환
■제일약품 ◇임상의학본부장 이사 조민희
■에너지경제신문 △기획부국장 겸 정치경제부장 오유신 △정치경제부 세종팀장 원승일
■신아일보 △건설부동산부장 겸 경제부장 김병화 △사회부장 천동환
■현대경제신문 △금융부장 장용준
■서울와이어 △편집국 부국장 황대영
■디지털데일리 △경제부장 김남규
■아주경제 △건설부동산부장 박용준 △사진영상팀 부장 남궁진웅