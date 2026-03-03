대구, ‘신생아 의료비’ 최대 2700만원 지원···‘생애주기별 맞춤형 정책’ 강화

대구시는 임신 준비부터 출산, 양육에 이르는 과정을 아우르는 ‘생애주기별 맞춤형 정책’을 강화한다고 3일 밝혔다.

대구시는 올해부터 미숙아 및 선천성 이상아에 대한 의료비 지원 한도를 최대 2700만원까지 높이기로 했다. 장기간 치료가 필요한 신생아 가정에 큰 도움이 될 것으로 시는 기대한다.

또한 대구시는 건강한 임신 준비를 위해 20~49세 시민을 대상으로 난소 기능검사 등 필수 가임력 검사비(여성 13만원·남성 5만원)를 지원한다.

난임으로 어려움을 겪는 부부에게는 전국 최대 규모인 1회당 최대 170만원의 시술비를 보조한다. 고위험 임산부는 소득 수준과 관계없이 최대 300만원의 의료비를 지원받을 수 있다.

대구시는 아이 출산 시 첫째아 200만원, 둘째아 이상 300만원 상당의 ‘첫만남이용권’을 준다. 또한 자체 사업을 통해 ‘출생축하금’(둘째 100만원, 셋째 이상 200만원)을 각각 지원할 계획이다.

양육 단계에서의 혜택 범위도 확대된다. 대구시는 맞벌이 가구의 양육 공백을 줄이기 위해 ‘아이돌봄 서비스’ 지원 기준을 기존 기준중위소득 200% 이하에서 250% 이하로 완화한다.

이밖에 다자녀 가정을 위한 생활밀착형 지원책은 유지된다. 세 자녀 이상 가정은 부모와 자녀(6~18세) 모두 도시철도 요금을 전액 감면받는다. 또한 두 자녀 이상 가정은 공영주차장과 대구시 산하 문화·체육시설 이용료를 최대 50%까지 할인받을 수 있다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “시민들이 체감할 수 있는 실질적 지원을 계속 확대해 ‘아이와 부모 모두가 행복한 도시 대구’를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.