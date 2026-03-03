창간 80주년 경향신문

인제군, 청년 월세 지원 연령 확대···49세까지 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 인제군이 주거비 부담으로 어려움을 겪는 청년층을 지원하기 위해 기존 청년 월세 지원사업의 대상 연령을 확대한다.

인제군은 오는 6월부터 주거 취약 청년을 대상으로 '인제군 청년 월세 확대 지원사업' 신청을 받는다고 3일 밝혔다.

먼저 청년기본법상 청년 연령과 인제군 청년 기본조례상 청년 연령 간 차이로 인해 기존 제도에서 제외됐던 35∼49세 청년의 주거 사각지대를 해소하기 위해 지원 대상 연령 49세까지 확대했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인제군, 청년 월세 지원 연령 확대···49세까지 지원

입력 2026.03.03 16:29

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인제군청 전경. 인제군 제공

인제군청 전경. 인제군 제공

강원 인제군이 주거비 부담으로 어려움을 겪는 청년층을 지원하기 위해 기존 청년 월세 지원사업의 대상 연령을 확대한다.

인제군은 오는 6월부터 주거 취약 청년을 대상으로 ‘인제군 청년 월세 확대 지원사업’ 신청을 받는다고 3일 밝혔다.

먼저 청년기본법상 청년 연령(19∼34세)과 인제군 청년 기본조례상 청년 연령(19∼49세) 간 차이로 인해 기존 제도에서 제외됐던 35∼49세 청년의 주거 사각지대를 해소하기 위해 지원 대상 연령 49세까지 확대했다.

이는 청년 연령 기준 불일치로 발생한 형평성 문제 등을 보완하려는 조치다.

지원 대상은 인제에 거주하는 무주택 청년으로 소득·재산 요건을 충족해야 한다.

원 가구(부모 포함)의 경우 기준 중위소득 100% 이하이면서 재산 4억7000만 원 이하, 청년 가구는 기준 중위소득 60% 이하이면서 재산 1억2000만 원 이하여야 한다.

원 가구와 청년 가구의 모든 요건을 충족해야 월세 지원을 신청할 수 있다.

인제군은 청년 1인(1가구)당 월 최대 20만 원의 월세를 최대 24개월간 지원한다.

2년간 최대 480만 원까지 지원받을 수 있는 셈이다.

인제군은 사업 추진을 위해 보건복지부와 사회보장제도 신설 협의를 진행 중이다.

또 협의 완료 후 오는 6월부터 본격적인 신청자 모집에 들어갈 방침이다.

복지로 홈페이지(www.bokjiro.go.kr)를 통하거나 주민등록상 주소지의 읍·면 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다.

인제군 관계자는 “청년들이 주거 걱정 없이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 주거복지 정책을 지속해서 보완해나가겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글