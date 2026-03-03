‘총리급 기용’ 이병태, 과거 막말 논란에 “진심 어린 이해와 용서 구한다” 사과

규제합리화위 부위원장 위촉 이후 옛 발언 조명 SNS서 “정제되지 않은 표현, 본의 아니게 상처”

총리급인 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장으로 위촉된 이병태 카이스트 명예교수가 3일 과거 막말 논란에 대해 “진심 어린 이해와 용서를 구한다”며 “이제 공직자로서 더욱 무거운 책임감을 가지고 낮은 자세로 경청하며 공동체의 통합과 발전을 위해 헌신하겠다”고 밝혔다.

이 부위원장은 이날 페이스북에 “저는 대통령 직속 규제개혁위원회 부위원장이라는 과분하고도 무거운 책임을 맡게 됐다”며 이같이 적었다.

이 부위원장은 “그간 저는 우리 사회의 여러 현안에 대해 학자로서 그리고 자유로운 시민의 신념을 담아 가감 없이 발언해왔다”며 “때로는 시각이 여러 진영 논리를 대표하는 것처럼 이해되고, 그 방식이 거칠거나 날카로워 논란이 되기도 했고, 본의 아니게 누군가에게 상처를 드린 일도 있었음을 잘 알고 있다”고 밝혔다.

이 부위원장은 “당시의 저는 공직이라는 무게를 염두에 두지 않은 채 자유주의자 시각에서 오로지 나라가 바른 방향으로 가야 한다는 절박함에 매몰되어 있었다”며 “저의 정제되지 않은 표현으로 인해 불편함이나 상처를 느끼셨던 모든 분께 이 자리를 빌려 진심으로 이해와 용서를 구한다”고 적었다.

앞서 이재명 대통령은 전날 규제합리화위원회에 이 부위원장 등을 위촉했다. 이 부위원장은 지난해 대선 당시에도 이 대통령 캠프 합류 의사를 밝혔지만 과거 “친일은 당연한 것”, 문재인 전 대통령을 향해 “치매인가 정신분열증인가”라는 등 막말을 했다는 사실이 조명돼 캠프 합류가 무산됐다.

박찬규 조국혁신당 대변인은 이날 논평을 내고 “이번 인선에 깊은 우려가 유감을 표한다”며 “이력만 돌아보아도 민주진보진영 정권의 요직에 앉힐만한 적절한 인물인지 의문을 가지지 않을 수 없다”고 밝혔다. 홍익표 청와대 정무수석은 이날 MBC 라디오에서 이 부위원장의 과거 발언에 대해 “지금 봐도 적절치 않은 발언이고 이분이 해명할 기회가 있었으면 한다”고 말했다.