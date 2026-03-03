창간 80주년 경향신문

본문 요약

6·3 지방선거를 앞두고 차기 서울시장 여론조사에서 여권 1위를 달리는 정원오 서울 성동구청장이 4일 구청장직에서 물러난다.

더불어민주당 서울시장 경선은 사실상 정 구청장과 김영배·박주민·전현희 의원의 '4파전'이 될 것으로 보인다.

3일 성동구에 따르면 정 구청장은 4일 '2026년 구민안전 종합대책' 결재를 마지막으로 구청장직에서 사퇴하고 5일 민주당 예비후보에 등록할 계획이라고 밝혔다.

정원오, 4일 성동구청장 사퇴…여권 서울시장 레이스 '4파전'

입력 2026.03.03 16:56

  • 허진무 기자

6·3 지방선거 서울시장에 출마하는 정원오 서울 성동구청장과 김영배·박주민·전현희 의원. 권도현·한수빈 기자, 박민규 선임기자

6·3 지방선거 서울시장에 출마하는 정원오 서울 성동구청장과 김영배·박주민·전현희 의원. 권도현·한수빈 기자, 박민규 선임기자

6·3 지방선거를 앞두고 차기 서울시장 여론조사에서 여권 1위를 달리는 정원오 서울 성동구청장이 4일 구청장직에서 물러난다. 더불어민주당 서울시장 경선은 사실상 정 구청장과 김영배·박주민·전현희 의원의 ‘4파전’이 될 것으로 보인다.

3일 성동구에 따르면 정 구청장은 4일 ‘2026년 구민안전 종합대책’ 결재를 마지막으로 구청장직에서 사퇴하고 5일 민주당 예비후보에 등록할 계획이라고 밝혔다. 정 구청장은 이날 “취임 첫날의 마음과 같이 구민의 안전을 지키겠다는 약속으로 12년 구정을 마무리하게 돼 뜻깊다”며 “마지막 순간까지도 현장의 안전 상황을 세심하게 살필 것”이라고 전했다.

정 구청장은 2014년 성동구청장에 당선된 뒤 3선을 하면서 공장 지대였던 성수동을 문화 명소로 변화시킨 ‘행정통’으로 평가받는다. 이재명 대통령이 지난해 12월 엑스에 성동구민 만족도 조사 기사를 공유하며 “정 구청장님이 잘하기는 잘하나 보다”라고 칭찬하자 정 구청장은 ‘명심’이 찍은 유력 주자로 급부상했다.

국민의힘에선 정 구청장의 농지법 위반 의혹을 제기하는 등 견제가 강해지고 있다. 정 구청장은 지난달 27일 페이스북에서 해당 의혹에 대해 “세 번의 구청장 선거와 12년의 재임 기간 이미 근거 없는 정치공세로 판명됐다”며 “1위 후보를 꺾을 방법이 네거티브뿐인지 묻지 않을 수 없다”고 했다.

박주민 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열어 ‘검찰과거사위원회법’을 발의하고 서울 송파구 잠실광역환승센터에서 시민들을 만났다. 연일 오세훈 서울시장과 각을 세우는 박 의원은 이날도 페이스북에 “지금 오 시장이 해야 할 것은 떠날 채비”라며 “오늘부로 선거 전까지 모든 인사를 전면 중단하라”고 했다.

전현희 의원은 이날 페이스북에 ‘2026 서울여성 전진대회’에 참석한 사진을 올리며 “이번만큼은 반드시 여성 서울시장이 탄생해야 한다는 막중한 책임을 느낀다”고 했다. 전 의원은 “단 한 번도 광역 시·도지사 자리에 여성이 서지 못했다는 현실은 넘어야 할 마지막 유리천장”이라며 “도전의 기록이 아니라 승리의 현실로 쓰이게 도와 달라”고 적었다.

김영배 의원도 마을버스·따릉이 전면 무료화를 통한 서울 전 지역 ‘10분 역세권’ 등 자신의 공약을 연일 페이스북에 올리고 있다.

서울시장 예비경선에는 이들 외에도 김형남 전 군인권센터 사무국장이 나선다. 박홍근 의원은 전날 기획예산처 장관으로 지명되면서 경선 레이스에서 하차했다.

김진애 국가건축정책위원장도 이날 페이스북을 통해 서울시장 출마를 공식 선언했지만 민주당은 경선 후보자를 추가로 공모하지 않을 계획이다. 김 위원장은 페이스북에 “심사숙고 끝에 출마를 결심했는데 청천벽력”이라며 “경선 참여 길을 열어주기를 당 지도부에 요청했다”고 적었다.

