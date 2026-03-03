이란은 왜 하필 ‘호르무즈 해협’ 봉쇄 카드를 꺼낼까

호르무즈 해협은 이란과 아라비아반도 사이 페르시아만과 오만만을 잇는 좁은 해로다. 평균 너비는 약 50㎞, 폭이 가장 좁은 곳은 33㎞이며 실상 선박 통행이 가능한 항로는 양 방향에서 각 3㎞에 불과하다.

규모는 작지만 절묘한 위치 탓에 존재감은 크다. 이란, 사우디아라비아, 이라크, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 등 중동지역 주요 산유국 대부분의 원유·가스 수출선이 인도양으로 나아가려면 이 해협을 반드시 거쳐야 한다. 때문에 ‘세계 에너지의 동맥’이란 별명이 붙었다. 구체적으로 현재 전세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 호르무즈 해협을 통한다. 이 해협을 통과한 원유의 80%가 아시아 지역으로 간다. 세계 최대 액화천연가스(LNG) 수출국 중 하나인 카타르는 거의 모든 LNG를 이곳을 거쳐 내보낸다.

이란은 호르무즈 해협이 자신들의 영해에 있다는 이유로 통제권을 주장해 왔다. 미국 또는 주변국과 분쟁이 발생할 때면 해협 봉쇄를 위협 카드로 꺼내들곤 했다. 그 역사가 길다. 1980년대 이란-이라크 전쟁 당시 이란은 해협 봉쇄를 반복적으로 위협했고, 유조선을 겨냥한 기뢰(수중폭탄)를 설치하기도 했다. 지난해 6월 미국과 이스라엘의 이란 핵시설 공습으로 발발한 ‘12일 전쟁’ 때에도 해협 봉쇄 가능성이 거론됐다.

이번 전쟁으로 해협이 봉쇄될 경우 여파는 클 것으로 전망된다. 특히 원유 수급을 중동에 의존해 온 중국과 일본, 인도, 동남아시아 지역 각국이 경제·물류에 큰 타격을 입을 것으로 예상된다. 중국 세관 통계에 따르면 중국은 2024년 소비한 석유의 약 75%를 수입에 의존했으며, 이 중 약 44%가 중동산이었다. 한국은 원유 수입의 약 70%를, 일본은 90% 이상을 중동에 의존하고 있다. 전쟁이 장기화할 경우 원유 시장 가격이 배럴당 100달러를 넘어설 수 있다는 예상도 나온다.

유럽의 경우 가스 수입 길이 막히면서 위기를 맞을 수 있다. 니혼게이자이신문에 따르면 유럽 각국은 2022년 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 러시아산 가스 수입 의존도를 45%에서 15% 수준까지 낮춘 상태다. 가디언은 “카타르산 LNG의 경우 호르무즈 해협이라는 병목 지점을 반드시 통과해야 한다”며 “가스 쇼크가 현실적이고 즉각적 위협으로 다가오고 있다”고 진단했다.

단기적으로 세계 경제가 치명타를 입을 가능성은 높지 않은 것으로 평가된다. 전쟁 당사국인 미국은 ‘셰일 혁명’과 대체 에너지 개발로 에너지 수입 의존도가 낮은 편이며, 한·중·일 등은 상당 기간 사용 가능한 원유를 완충장치로 보유하고 있다. 사우디아라비아, UAE 등은 파이프라인을 이용해 원유 수출 일부를 우회하는 것이 가능하다.

호르무즈 해협 봉쇄가 현실화될 가능성 자체가 낮다는 지적도 있다. 중국 신화통신은 이란의 원유 수출도 같은 해역을 통과해야 하며, 봉쇄시 미국을 비롯한 이해관계자들의 군사적 보복을 야기할 수 있어 이란이 “역사적으로 자해적 결과를 회피해 왔다”고 짚었다.

문제는 전쟁이 길어지는 경우다. 로이터 통신은 “분쟁이 장기화될 경우 원유 가격의 지속적 상승으로 이어져 인플레이션을 부추겨 세계 경제 성장을 저해하고 미국 소매 휘발유 가격도 상승시킬 수 있다”고 내다 봤다. 이란 입장에서 봉쇄 외 카드가 없는 것도 아니다. 블룸버그 통신은 “소형 고속 순찰정으로 (항행) 선박을 괴롭히는 저강도 방해부터, 미사일과 무인기로 유조선 공격을 가해 상선들이 해협 통과를 감히 시도하지 못하게 만드는 극단적 방안에 이르기까지” 이란이 취할 수 있는 선택지가 다양하다고 짚었다.

비영리 학술매체 더 컨버세이션은 “미국과 이스라엘이 (이란을) 공격한 명시적 목표가 정권 교체로 전환되면서 세계 경제를 인질로 삼는 비용조차 이란의 통치자들에게는 정당성이 있는 것으로 보일 수 있다”고 분석했다.