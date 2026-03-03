이란발 ‘검은 화요일’···원화·코스피 낙폭 아시아 통화·증시 중 최대

미국의 이란 공습 이후 국내 첫 거래일인 3일 이란발 ‘검은 화요일’로 국내 금융시장이 휘청였다. 코스피 지수는 7% 넘게 하락해 역대 최대 낙폭을 기록했다. 최근 하향 안정세를 보였던 원·달러 환율은 단숨에 26원 넘게 올라 1470원을 위협했고, 국고채 금리도 크게 뛰며 모든 자산이 약세를 보였다. 시장에선 일시적 충격에 무게를 두고 있지만, 이란 사태가 장기화될 경우 금융시장 변동성이 더 커질 수 있다는 우려도 나온다.

이날 코스피는 전장보다 452.22포인트(7.24%) 급락한 5791.91에 거래를 마치며 5800선도 내줬다. 코스닥 지수는 전장보다 55.08포인트(4.62%) 급락한 1137.70에 장을 마감했다. 이날 코스피와 코스닥 하락률은 2024년 8월5일 ‘블랙 먼데이’ 이후 19개월 만에 가장 높았다. 낙폭 기준으로 코스피는 역대 최대, 코스닥은 지난해 4월7일 이후 11개월 만에 최대 수준이었다.

이날 국내 증시에서만 하루 만에 407조원이 넘는 시가총액이 증발했다.

코스피가 급락해 장중 프로그램 매도를 5분간 정지하는 ‘매도 사이드카’가 발동됐지만 9거래일 연속 ‘팔자’에 나선 외국인이 5조1708억원어치를 순매도하며 지수를 끌어내렸다.

코스닥은 외국인이 5915억원어치를 순매수하면서 연중 최고치(1215.67)를 경신하기도 했지만, 오후 들어 중동 정세 악화에 하락 전환하며 낙폭을 키웠다. 일본 닛케이225지수(-3.06%), 대만 가권지수(-2.2%) 등 아시아 증시가 일제히 부진했지만 유독 국내 증시의 낙폭이 컸다.

환율에도 ‘빨간 불’이 커졌다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 26.4원 오른 달러당 1466.1원에 주간거래를 마쳤다. 환율 상승폭은 지난해 4월7일(+33.7원) 이후 가장 컸다. 달러 대비 절하율은 약 1.8%로 아시아 주요 통화 중 가장 높았다. 통상 지정학적 위기가 커질 땐 안전자산인 채권이 강세를 보이지만, 이날 국고채 10년물 금리는 전장보다 0.148%포인트 오른 연 3.594%에 마감해 약세(채권가격 하락)를 보였다.

글로벌 금융시장이 크게 흔들린 건 중동 정세가 악화일로를 걷고 있는 데다 이란 사태가 인플레이션 상승으로 이어질 수 있기 때문이다. 미국의 기준금리 인하 전망도 약화되면서 미국 등 주요국 국채는 약세를 보였고 안전자산인 달러와 금은 강세를 보였다.

특히 국내 금융시장은 증시 과열 부담, 높은 중동 에너지 수입 의존도, 연휴 이후 집중된 충격 등의 여파로 변동성이 더 컸다.

이경민 대신증권 연구원은 “유가 반등과 함께 지정학적 사태에 대한 낙관론이 급격히 약화됐다”며 “코스피는 전날 반영하지 못한 낙폭과 지수 급등에 따른 외국인 차익실현 압력이 더해지며 낙폭이 커졌다”고 말했다.

다만 해외 투자은행(IB)과 국내 증권가에선 일시적 변동에 그칠 것이란 전망도 나온다. 티모시 모 골드만삭스 아시아·태평양 주식 전략가는 블룸버그에 “전략적 관점에서 볼 때 아시아의 근본적인 펀더멘털(기초체력)이 여전히 매우 긍정적이기 때문에 (중동 정세를) 오히려 기회로 삼을 수 있다”고 말했다.