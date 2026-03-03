광주·전남 야당 ‘초고압 송전선로’ 지방선거 쟁점화

“수도권 에너지 식민화” 여당 공격

광주와 전남의 소수 야당들이 지역 내 초고압 송전선로 건설 문제를 6·3 지방선거 주요 쟁점으로 부각하겠다고 3일 밝혔다. 송전선로가 지날 예정인 전북, 충남, 충북 주민들도 대책위원회를 꾸려 ‘수도권 에너지 식민지화’에 반대하고 있다.



기본소득당과 노동당, 녹색당, 정의당, 조국혁신당, 진보당 등 6개 야당 광주시당과 전남도당은 이날 공동선언문을 발표하고 “오직 수도권과 대기업의 전력 수요를 위해 지방의 희생을 강요하는 방식의 초고압 송전선로 건설을 핵심 정치 과제로 다루겠다”고 밝혔다. 이들은 “송전선로 문제는 지역의 생존권과 자치권에 직결된 사안”이라면서 “우리 정당들은 지방선거에서 송전탑 문제를 주요한 지역 의제로 다뤄 도민들의 선택을 받겠다”고 밝혔다.



정부와 한전은 제10·11차 전력수급기본계획을 수립하고 전남과 광주, 전북, 충남, 충북 등을 거쳐 수도권으로 향하는 초고압 송전선로 건설을 추진하고 있다.



송전선로가 지나는 것으로 계획된 전국 곳곳에서는 주민 반발이 이어지고 있다. 광주와 전남에서는 7개 기초자치단체 주민들이 대책위원회를 구성하고 투명한 정보 공개 등을 요구하고 있다. 전북과 충남, 충북, 경기 등에서도 주민들이 지역별 대책위원회를 구성해 활동하고 있다.



광주·전남 야권 정치인들은 선거 과정에서 여당인 더불어민주당 후보에게 이 문제를 적극 거론할 계획이다. 강은미 정의당 광주시당 위원장은 “정의당은 지방선거에서 TV토론에 참여하는 만큼 송전선로 문제를 반드시 의제화해서 ‘에너지 식민지화’를 막겠다”고 말했다.

