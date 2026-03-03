이란, 호르무즈 봉쇄…미국은 ‘지상군’ 경고

혁명수비대 “석유 못 빠져나갈 것”

장기화 땐 세계 경기 침체 불가피

트럼프 ‘대규모 공격’ 가능성 시사

미국·이스라엘과 나흘째 무력 충돌 중인 이란 이슬람혁명수비대가 호르무즈 해협 통과를 시도하는 선박을 공격하겠다고 위협하며 해협을 전면 봉쇄했다. 도널드 트럼프 미 대통령은 ‘지상군 투입’ 가능성을 거론하며 조만간 이란에 대규모 공격을 단행할 가능성을 시사했다. 이번 사태의 전선이 중동 전역으로 확산하는 상황에서 분쟁 장기화가 세계 경제에도 충격을 줄 수 있다는 우려가 커진다.



이란 혁명수비대 사령관 보좌관 에브라힘 자바리 소장은 2일(현지시간) 이란 반관영 ISNA통신을 통해 “호르무즈 해협은 폐쇄됐다”며 “통과를 시도한다면 그 어떤 선박이라도 혁명수비대와 정규 해군이 불태울 것”이라고 밝혔다. “단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것”이라고도 했다. 미·이스라엘 공격이 시작된 지난달 28일 ‘호르무즈 해협 폐쇄’ 방침을 선박들에 통보한 후 이날 경고 수위를 높인 것이다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 ‘글로벌 에너지 동맥’으로 불린다. 전면 봉쇄가 장기화하면 국제유가 급등에 따른 물가 상승, 세계 경기 침체로 이어질 수 있다. 이날 미 ICE선물거래소 5월 인도분 브렌트유 선물 가격은 장중 한때 전 거래일 대비 13%, 뉴욕상품거래소 4월 인도분 서부텍사스산원유 선물 가격은 12% 치솟았다가 각각 전장 대비 6%대 오른 배럴당 77.74달러, 71.23달러로 마감했다.



트럼프 대통령은 이란 공격 개시 후 이날 처음 공개석상에 나와 “아직 본격적인 압박은 시작도 안 했다”며 “곧 더 큰 파도가 올 것”이라고 밝혔다. 이란 공격 기간에 대해서는 “4~5주 정도로 예상했지만 그보다 훨씬 더 오래 이어갈 능력이 있다”고 말했다. 뉴욕포스트 인터뷰에선 “지상군에 관한 울렁증은 없다”며 지상군 투입 가능성을 배제하지 않았다.



마코 루비오 미 국무장관도 이날 대이란 작전에 대해 “미군의 가장 강한 공격은 아직 시작되지 않았다”며 “다음 단계는 지금보다 이란에 훨씬 더 고통스러울 것”이라고 말했다. 트럼프 정부는 대이란 공격을 이끄는 미 중부사령부에 추가 병력을 투입하고 보급물자를 제공하고 있다며 중장기전에 대비하고 있음을 시사하기도 했다. 미 국무부는 이날 이란, 쿠웨이트 등 중동 14개국에 체류 중인 자국민에게 즉시 출국하라고 강력히 권고했다.



이란의 반격이 중동 전역으로 확산하며 이날까지 전사한 미군은 6명으로 늘어났다.

