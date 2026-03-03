창간 80주년 경향신문

장동혁 ‘절윤’ 귀 닫고 윤어게인과 동행…‘국면 전환용’ 지적

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

당내에서 윤석열 전 대통령과 단절하라는 요구를 받고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 3일 대여 장외 투쟁에 돌입했다.

장 대표는 이재명 대통령에게 사법개혁 3법에 대한 재의요구권 행사를 촉구한다며 국회에서 청와대까지 약 9㎞를 행진했다.

장 대표가 리더십 주요 고비마다 내부 비판을 차단하기 위한 국면 전환용 대여 투쟁을 반복하고 있다는 분석이 나온다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

장동혁 ‘절윤’ 귀 닫고 윤어게인과 동행…‘국면 전환용’ 지적

입력 2026.03.03 20:42

수정 2026.03.03 20:43

펼치기/접기
대통령은 순방 중인데…청와대로 도보 행진 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 3일 국회에서 ‘사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회’ 출정식을 마친 뒤 청와대를 향해 도보행진을 하고 있다. 권도현 기자 lightroad@kyunghyang.com

대통령은 순방 중인데…청와대로 도보 행진 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 3일 국회에서 ‘사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회’ 출정식을 마친 뒤 청와대를 향해 도보행진을 하고 있다. 권도현 기자 lightroad@kyunghyang.com

장 대표 “사법 3법, 이재명 독재공화국 만들겠단 것”…‘장외 투쟁’ 돌입
고비마다 24시간 필버·단식 등 강경 노선…‘당내 비판 = 내부 총질’ 몰아
국힘 내부선 “설득력 없이 그냥 ‘몸빵’하겠단 것” 지도부 전략 부재 비판

당내에서 윤석열 전 대통령과 단절하라는 요구를 받고 있는 장동혁 국민의힘 대표가 3일 대여 장외 투쟁에 돌입했다. 장 대표는 이재명 대통령에게 사법개혁 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원)에 대한 재의요구권(거부권) 행사를 촉구한다며 국회에서 청와대까지 약 9㎞를 행진했다. 장 대표가 리더십 주요 고비마다 내부 비판을 차단하기 위한 국면 전환용 대여 투쟁을 반복하고 있다는 분석이 나온다.

장 대표는 이날 소속 의원, 원외당협위원장들과 국회 본청 앞에서 ‘사법독립 헌정수호를 위한 규탄대회’를 열고 청와대까지 행진했다. 장 대표는 “사법파괴 3법은 결국 이재명 독재공화국을 만들겠다는 것”이라고 주장했다. 그러나 속내는 당내 노선 변화 요구에 맞서 리더십을 공고히 다지는 데 있다는 해석이 제기된다.

장 대표는 규탄대회에서 “하나의 구호” “하나의 목소리” 등 ‘하나’를 열 차례 언급하며 지지자들에게 자신을 중심으로 뭉쳐달라고 했다. 장 대표는 “여러분이 국민의힘에 바라는 것은 당대표 중심으로 하나로 뭉쳐서 제대로 싸우고 헌정질서를 지키는 것일 것”이라고 말했다. 당 안팎의 ‘절윤’ 요구를 또다시 일축하고 윤어게인 세력에 지지를 호소한 것으로 풀이된다.

규탄대회에 참석한 시민들은 윤어게인 문구가 적힌 목도리와 모자 등을 착용하고 성조기를 든 장·노년층이 주를 이뤘다. 유튜브 채널 <고성국TV>를 운영하는 고성국씨를 비롯한 우파 유튜버들도 참석해 현장을 생중계했고, 극우 성향 우리공화당 깃발을 든 참가자도 있었다. 이들은 “윤어게인” “윤석열 대통령” 구호와 장 대표 이름을 연호하며 장 대표와 함께 청와대까지 도보행진을 했다.

이에 한 재선 의원은 행진 도중 “왜 윤어게인들이 따라오느냐”며 역정을 내기도 했다. 한 초선 의원은 통화에서 “장 대표 체제의 뱃사공이 윤어게인과 부정선거론자 말고는 없는 것 같다”며 “오늘 장외 투쟁도 당내 절윤 요구를 무마시키기 위한 것으로 보인다”고 했다.

당 지지율이 17%를 기록했다는 여론조사가 나오자 김재원 최고위원을 비롯한 당권파에서도 절윤 필요성을 제기하는 상황이다. 당내 노선 변화 요구가 커지자 장 대표가 직접 대여 투쟁의 선봉에 나서며 자신에 대한 비판을 ‘내부 총질’로 몰려는 의도가 깔렸다는 지적이 나온다. 당 지도부는 이날 도보행진에 그치지 않고 전국 순회 집회 등을 개최하며 대여 투쟁을 이어가는 방안을 검토 중이다.

장 대표는 지난해 12·3 내란 1년을 앞두고 당내에서 사과 요구가 일었을 때도 “이재명 정권을 향해 레드카드를 들어달라”며 전국 순회 장외 집회를 개최한 바 있다. 이후 내란 사과를 거부한 데 대한 반발이 커지자 내란전담재판부 설치법에 대한 24시간 무제한토론(필리버스터)을 펼쳤다. 올해 초에는 한동훈 전 국민의힘 대표 제명을 앞두고 민주당에 쌍특검법 수용을 촉구하는 단식 농성에 돌입했다.

다른 재선 의원은 “아무런 전략도 전술도 설득력도 없이 또 그냥 ‘몸빵’하겠다는 것”이라며 “대구·경북 통합법도 해결 못하고 민주당에 백기 투항했다가 느닷없이 장외 투쟁하자는 원내지도부 리더십도 무너졌다”고 했다. 지도부에 속한 한 의원은 “대통령이 순방 중인데 왜 청와대를 가느냐. 효과가 있을지 의문”이라고 했다. 다른 초선 의원은 “민주당의 사법 장악을 막는 방법은 총선에서 과반 의석을 차지하는 것”이라며 “대여 투쟁이 의미 있으려면 당내 개혁이 선행돼야 한다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글