“아침 꼭·목마를 땐 물…스마트폰 2시간만”

정부·비만학회 ‘소아청소년 비만 예방관리수칙’ 첫 제정 유병률 증가 추세…남학생 더 심해

세계 비만의날(3월4일)을 맞아 정부와 대한비만학회가 소아청소년 비만 예방관리수칙을 처음으로 제정해 공개했다. 아침밥을 제때 챙겨 먹고, 목이 마를 때는 단 음료 대신 물을 마시며, 과자 대신 과일이나 우유를 먹고, 스마트폰 사용은 하루 2시간 이내로 제한하는 게 핵심이다.



질병관리청과 대한비만학회는 소아청소년 비만을 단지 체중 문제가 아닌 만성질환으로 규정하고 예방 수칙과 영상자료를 마련해 학교 등에 배포한다고 3일 밝혔다. 소아청소년 비만은 2017년 소아청소년 성장도표 기준 연령별 체질량지수(BMI) 95백분위수(같은 연령·성별 아이들 100명을 BMI 순으로 줄 세웠을 때 상위 5명) 이상을 말한다.



질병청은 체지방이 과도하게 축적되면 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 등 만성질환 위험이 높아질 수 있고, 어릴 때 습관이 커서도 굳어질 가능성이 큰 만큼 조기 예방과 관리가 필수라고 했다. 2024년 국민건강영양조사(2022~2024년)에서 소아(6~11세) 비만 유병률은 13.6%로, 10년 전(2013~2015년) 8.7%보다 높아졌다. 청소년(12~18세) 비만도 같은 기간 11.5%에서 15.1%로 증가했다. 특히 남학생의 증가폭이 더 큰 것으로 나타났다.



생활습관의 변화가 원인으로 꼽힌다. 2024년 청소년건강행태조사 결과, 주 5일 이상 아침을 굶는 청소년 비율은 2015년 27.9%에서 2024년 42.4%로 급증했다. 주 3회 이상 패스트푸드를 섭취하는 비율은 14.8%에서 28.9%로 뛰었다.



질병청과 대한비만학회는 맞춤형 수칙을 내놨다.



초등학생에게 식습관 개선과 함께 “속상하고 힘들 때 먹지 말고 몸을 움직이라”고 권했다. 중고등학생에겐 “체중계 숫자보다 컨디션을 먼저 확인하라” “SNS는 하루 2시간 이내로 제한하라”고 했다. 보호자에겐 아이를 타인과 비교하지 말고 건강하게 성장하는 과정에 집중할 것을 권고했다.

