강남구, 테헤란로 '리모델링 활성화 구역' 지정

본문 요약

서울 강남구는 지난달 27일 강남역사거리에서 포스코사거리 사이 테헤란로 지구단위계획구역을 '테헤란로 리모델링 활성화 구역'으로 지정했다고 3일 밝혔다.

구는 철거보다 성능을 끌어올리는 공간 개선이 필요하다는 목소리를 반영해 시에 리모델링 활성화 구역 지정을 제안했고, 2025년 지구단위계획 변경 고시 절차를 거쳐 이번 지정으로 이어졌다.

도심 업무지구 최초로 리모델링 활성화 구역을 도입한 게 특징이다.

강남구, 테헤란로 '리모델링 활성화 구역' 지정

입력 2026.03.03 20:54

  주영재 기자

서울 강남구는 지난달 27일 강남역사거리에서 포스코사거리 사이 테헤란로 지구단위계획구역을 ‘테헤란로 리모델링 활성화 구역’으로 지정했다고 3일 밝혔다.

테헤란로 일대는 1990년대 개발 이후 30여년이 지나며 건축물 노후화가 누적됐다. 구는 철거보다 성능을 끌어올리는 공간 개선이 필요하다는 목소리를 반영해 시에 리모델링 활성화 구역 지정을 제안했고, 2025년 지구단위계획 변경 고시 절차를 거쳐 이번 지정으로 이어졌다.

도심 업무지구 최초로 리모델링 활성화 구역을 도입한 게 특징이다. 리모델링의 실효성을 높이기 위해 구조 안전을 전제로 한 규제 완화와 유인책이 적용된다. 사용 승인 후 15년 이상 된 건축물을 대상으로 건축위원회 심의를 거쳐 용적률·건폐율·높이·조경 등 건축기준을 완화할 수 있고, 총면적의 최대 30%까지 증축을 허용한다. 디자인 개선, 건물 녹화, 구조안전·내진성능 보강, 단열·에너지 성능 향상 등을 주요 인센티브 적용 항목으로 제시했다. 또한 구는 1층을 카페·판매시설 등 거리와 맞닿는 용도로 활용해 ‘걷고 싶은 테헤란로’를 만들 계획이다.

