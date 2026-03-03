서울 강남구는 지난달 27일 강남역사거리에서 포스코사거리 사이 테헤란로 지구단위계획구역을 '테헤란로 리모델링 활성화 구역'으로 지정했다고 3일 밝혔다.

구는 철거보다 성능을 끌어올리는 공간 개선이 필요하다는 목소리를 반영해 시에 리모델링 활성화 구역 지정을 제안했고, 2025년 지구단위계획 변경 고시 절차를 거쳐 이번 지정으로 이어졌다.

도심 업무지구 최초로 리모델링 활성화 구역을 도입한 게 특징이다.