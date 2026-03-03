[포토뉴스]광화문글판 새 단장 ‘봄은 기적이다’

3일 서울 종로구 교보생명빌딩 외벽에 걸린 광화문글판이 봄을 맞아 새롭게 단장됐다. 봄편 문안은 ‘봄, 우리가 가장 잘 아는 기적’이다. 이 문안은 김소연 시인의 산문집 <한 글자 사전>에서 발췌했다. 교보생명은 이날 “봄이 되면 꽃이 피고 새 생명이 다시 자라나는 것을 보며 기적은 멀리 있는 게 아니라 우리 가까이에 있다는 것을 환기해준다”며 “봄을 계기로 일상의 소중함을 되새겨보자는 메시지를 전한다”고 문안을 설명했다.

