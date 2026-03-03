LGU+ 홍범식 CEO 기조연설 “통화 에이전트 ‘익시오’ 고도화”

홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 “나를 가장 깊이 이해하고 일상의 안전까지 책임지는 진화된 ‘보이스 에이전트’가 미래 소통의 핵심이 될 것”이라고 말했다.



홍 CEO는 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC 2026’ 기조연설에서 이같이 밝혔다. LG그룹 내에서도 MWC 공식 기조연설을 맡은 것은 이번이 처음이다.



‘사람 중심 AI’를 주제로 연설한 홍 CEO는 “스마트 글라스와 같은 웨어러블 기기와 AI 에이전트, 심지어 피지컬 AI까지 수많은 디바이스가 등장하는 시대에는 음성이 그 중심에서 인터페이스(접점)가 될 것”이라고 전망했다.



홍 CEO는 자사의 AI 통화 에이전트 ‘익시오(ixi-O)’를 통해 음성 커뮤니케이션의 새로운 미래를 열어가겠다는 포부를 밝혔다. 현재 익시오는 실시간 보이스피싱 탐지, 보이는 전화, 전화 대신 받기, 통화 요약 등 기능을 제공한다.



홍 CEO는 “어느 순간부터는 전화 통화가 불편한 일이 되어버렸다”며 “음성을 다시 한번 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 만들기 위해 AI 콜 에이전트와 함께하는 여정을 시작했다”고 말했다.



LG유플러스는 앞으로 사용자의 일상 데이터를 종합적으로 이해하고 상황에 맞는 정보를 먼저 제안하도록 익시오를 고도화할 계획이다. 홍 CEO는 “지금까지는 사람이 명령을 해야 수행하는 AI 비서였다면 이제는 스스로 해야 할 일을 찾아 나설 것”이라고 했다.



그는 아울러 “우리가 만들고자 하는 것은 음성 통화에 대한 새로운 표준이며 ‘모두를 위한 AI’”라면서 글로벌 통신사와의 협력도 강조했다.

