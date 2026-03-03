창간 80주년 경향신문

종근당고촌재단, 대학생 403명에게 장학금·기숙사 지원

경향신문

종근당고촌재단이 올해 대학생 403명에게 장학금과 기숙사를 지원한다.

설립 이후 53년간 국내외 1만926명에게 761억원을 지원하는 등 국내 제약업계의 장학사업으로는 최대 규모를 자랑한다.

고촌재단은 올해 새로 선발된 110명을 포함해 국내외 장학생 403명에게 졸업할 때까지 장학금과 기숙사를 지원할 예정이다.



입력 2026.03.03 21:11

수정 2026.03.03 21:13

  • 오동욱 기자

지난달 27일 서울 서대문구 종근당 본사에서 열린 2026년 종근당고촌재단 장학증서 수여식에서 장학생들이 기념촬영을 하고 있다. 종근당 제공



종근당고촌재단이 올해 대학생 403명에게 장학금과 기숙사를 지원한다.

고촌재단은 지난달 27일 서울 서대문구 종근당 본사에서 ‘2026년 장학증서 수여식’을 열었다고 3일 밝혔다.

고촌재단은 1973년 종근당 창업주인 고 고촌 이종근 회장의 사재로 설립된 장학재단이다. 설립 이후 53년간 국내외 1만926명에게 761억원을 지원하는 등 국내 제약업계의 장학사업으로는 최대 규모를 자랑한다.

고촌재단은 올해 새로 선발된 110명을 포함해 국내외 장학생 403명에게 졸업할 때까지 장학금과 기숙사를 지원할 예정이다. 168명에게는 11억원 규모의 학자금·생활비를 모두 지원한다. 98명(국내 57명, 해외 41명)에게는 학자금을, 70명에게는 매달 생활비 50만원을 지원한다. 또 학술 등 공익 분야에서도 연간 30억원 규모의 장학사업을 전개할 예정이다. 고촌재단은 지역 출신 대학생 235명에게 무상기숙사인 ‘종근당고촌학사’ 주거 지원도 한다.

정재정 고촌재단 이사장은 “무한한 가능성을 지닌 학생들이 경제적 어려움 없이 학업에 전념해 자신의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만드는 것이 재단의 사명”이라며 “장학생들이 전문 지식과 따뜻한 인성을 겸비한 융합형 인재로 성장할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

