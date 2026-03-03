창간 80주년 경향신문

이란·이스라엘 체류 국민 “인접국으로 이동 중…항공편 통한 귀국 추진”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란과 이스라엘에 체류 중인 우리 국민들 중 일부가 현지 공관의 도움으로 인접국으로 이동하고 있다.

김준표 주이란대사는 회의에서 "현지 체류 국민 전원과 연락해 안전 여부를 확인했다"며 "희망 인원에 대해서는 인접국으로의 이동 및 제3국 경유 항공편을 통한 귀국을 추진하고 있다"고 밝혔다.

박인호 주인스라엘대사도 "상주 체류인원과 단기 관광객 등이 인접국으로 이동 중"이라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란·이스라엘 체류 국민 “인접국으로 이동 중…항공편 통한 귀국 추진”

입력 2026.03.03 22:16

수정 2026.03.03 22:31

펼치기/접기
  • 곽희양 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국무총리 주재 ‘중동 상황점검 재외공관장’ 회의

김 총리 “대피·귀국 지원에 만전을 다하라”

김민석 국무총리(제일 왼쪽)가 3일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 중동상황 관련 재외공관장 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리(제일 왼쪽)가 3일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 중동상황 관련 재외공관장 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이란과 이스라엘에 체류 중인 우리 국민들 중 일부가 현지 공관의 도움으로 인접국으로 이동하고 있다.

김민석 국무총리는 3일 서울 종로구 외교부 청사에서 중동 상황점검 재외공관장 화상회의를 열었다고 총리실이 밝혔다. 이 회의는 중동 각국에 있는 국민들의 안전대책 추진 현황을 살피고, 상황이 악화될 경우 대피 계획을 점검하기 위해 열렸다. 회의에는 이란·이스라엘·투르크메니스탄·이집트·아랍에미리트·사우디아라비아 등 중동 지역 14개국 공관장들이 참여했다.

김준표 주이란대사는 회의에서 “현지 체류 국민 전원과 연락해 안전 여부를 확인했다”며 “희망 인원에 대해서는 인접국으로의 이동 및 제3국 경유 항공편을 통한 귀국을 추진하고 있다”고 밝혔다. 박인호 주이스라엘대사도 “상주 체류인원과 단기 관광객 등이 인접국으로 이동 중”이라고 말했다.

박종경 주아랍에미리트 대사대리와 박유리 주두바이 부총영사는 관광객 등 단기 체류객의 현황 파악과 협조가능한 항공편 정보 확보에 최선을 다하고 있다고 밝혔다.

김 총리는 “재외공관을 중심으로 우리 국민과 실시간 연락체계를 구축하고, 현지에서 국민 안전 확보와 대피·귀국 지원에 만전을 다하라”고 당부했다. 김 총리는 “상황 악화시 우리 국민이 안전하게 대피할 수 있는 추가적 대응방안을 검토하라”고 덧붙였다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글