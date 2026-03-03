이란·이스라엘 체류 국민 “인접국으로 이동 중…항공편 통한 귀국 추진”

국무총리 주재 ‘중동 상황점검 재외공관장’ 회의 김 총리 “대피·귀국 지원에 만전을 다하라”

이란과 이스라엘에 체류 중인 우리 국민들 중 일부가 현지 공관의 도움으로 인접국으로 이동하고 있다.

김민석 국무총리는 3일 서울 종로구 외교부 청사에서 중동 상황점검 재외공관장 화상회의를 열었다고 총리실이 밝혔다. 이 회의는 중동 각국에 있는 국민들의 안전대책 추진 현황을 살피고, 상황이 악화될 경우 대피 계획을 점검하기 위해 열렸다. 회의에는 이란·이스라엘·투르크메니스탄·이집트·아랍에미리트·사우디아라비아 등 중동 지역 14개국 공관장들이 참여했다.

김준표 주이란대사는 회의에서 “현지 체류 국민 전원과 연락해 안전 여부를 확인했다”며 “희망 인원에 대해서는 인접국으로의 이동 및 제3국 경유 항공편을 통한 귀국을 추진하고 있다”고 밝혔다. 박인호 주이스라엘대사도 “상주 체류인원과 단기 관광객 등이 인접국으로 이동 중”이라고 말했다.

박종경 주아랍에미리트 대사대리와 박유리 주두바이 부총영사는 관광객 등 단기 체류객의 현황 파악과 협조가능한 항공편 정보 확보에 최선을 다하고 있다고 밝혔다.

김 총리는 “재외공관을 중심으로 우리 국민과 실시간 연락체계를 구축하고, 현지에서 국민 안전 확보와 대피·귀국 지원에 만전을 다하라”고 당부했다. 김 총리는 “상황 악화시 우리 국민이 안전하게 대피할 수 있는 추가적 대응방안을 검토하라”고 덧붙였다.