AI로 과제 해치우는 학생들, 게으른 걸까? 취업난·입시경쟁에 “할 게 너무 많아요” 과제 시간 아껴 ‘스펙’…학생들 책임일까

자료 조사, 초벌 글쓰기와 첨삭, PPT 제작까지…. 수업 과제를 생성형 인공지능(AI)으로 처리하는 학생의 이야기는 더 이상 낯설지 않습니다. 대학만이 아니라 중·고등학교에서도 수업과 과제에 AI를 적극적으로 활용하는 현상은 ‘뉴노멀’이 됐죠.

과제를 잘해서 좋은 점수를 받기 위해 AI를 활용하는 학생들도 있겠지만, 모두가 그런 건 아닙니다. 어떤 학생들은 “과제를 빨리 해치우기 위한 도구로 AI를 쓰고 있다”고 말합니다. ‘평균만 해도 될 것 같은’ 과제는 AI로 빠르게 처리한 뒤 남은 시간은 취업 준비나 시험공부, 학원 숙제 등에 쏟는다는 이야기였습니다.

교육의 의미가 퇴색된다는 우려도 나오지만, 취업난과 입시 경쟁에 시달리는 학생들은 “그럴 수밖에 없다”고 말해요. 점선면팀 윤희승 인턴기자가 학생들의 속마음을 들어봤습니다. 경향신문 교육취재팀도 협업했습니다.

잘하려고? “후딱 해치우려고”

서울의 한 대학 4학년 A씨(23)는 지난 학기에 최소 4시간이 필요한 영어 독후감 과제를 AI에 맡겨 10분 만에 해치웠습니다. “너무 어렵지 않은 영어로 써달라”고 부탁했더니 딱 대학생이 써낼 만한 과제가 나왔습니다. A씨의 과제는 다른 학생들이 참고하기 좋은 ‘우수 과제’로 선정되기까지 했어요. A씨는 “교수님을 속이는 기분이라 죄책감이 들지만, 딱히 의미가 있는 수업은 아니라서 (과제를) 빨리 해치울 수 있다면 AI를 안 쓸 이유가 없었다”고 말했습니다.

학생들은 ‘중간만 가도 된다’고 여기는 과제를 해치우는 데 AI를 주로 활용했습니다. AI는 웹에 올라온 정보를 모아 매끄럽고 안정적인 답을 도출해내니까요. 고도의 창의력을 요구하거나 학생들이 학습 효능감을 얻을 수 있는 과제가 아니라면, ‘중간은 보장하는’ AI에 맡기지 않을 이유가 없다는 것이죠.

서강대에서 경영학을 복수 전공 중인 B씨(24)도 “경영학과 수업 내용은 온라인에도 많이 등록돼 있다. 재무회계 같은 과목은 AI에 문제 풀이를 부탁하면 80% 이상 맞힌다”며 “취업 준비로 바빠질 시기엔 AI에 풀이를 맡긴다”고 말했습니다.

“과제 말고도 할 게 너무 많아요”

학생들이 모든 과제를 AI로 해치우는 건 아닙니다. ‘내 것’으로 느껴지는, 효능감을 얻을 수 있는 중요한 과제들에는 직접 공을 들입니다. 이화여대 2학년 강다현씨(21)는 “분량·주제만 맞으면 통과되는 과제는 AI를 돌리고, 기말 과제처럼 비중이 큰 건 좀 더 신경 써서 직접 쓰는 편”이라고 했습니다.

고려대 김은수씨(25)는 “수업에 대한 애정도에 따라 AI 활용도가 달라진다”고 했습니다. 김씨는 “별로 도움이 안 되겠다 싶은 과제들”은 AI로 빨리 처리합니다. 대본 작성처럼 창의성이 중요한 과제는 “AI만 쓰면 볼품없는 글이 나와서” 어투를 다듬는 보조 도구 정도로만 AI를 활용합니다.

학생들이 ‘별로 중요하지 않은’ 과제를 AI에 떠넘기는 데에는 나름의 사정이 있습니다. 학생들은 AI로 과제를 해치우고 그 시간에 취업 준비나 자격증 공부, 대외활동을 합니다. “학교 수업만으론 취업에서 경쟁력을 확보하기 어렵”(강다현씨)기 때문입니다.

그의 말처럼, 이제 막 사회에 나온 청년들에게 요즘 취업 시장의 문턱은 너무 높습니다. 지난해 6월 대한상공회의소가 발표한 ‘상반기 채용시장 특징과 시사점 조사’를 보면, 경력 채용만을 원하는 기업이 10곳 중 8곳(82%)에 달했습니다. 대학생들로서는 수업 과제보다 직무 경험 쌓기가 더 시급한 상황입니다.

“수행평가? 직접 하면 바보죠”

ㅇ고등학생들도 다르지 않았습니다. 진학닷컴이 지난해 10월 전국 고등학생 351명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 무려 96.5%가 ‘수행평가에 AI를 활용한다’고 답했습니다. 점선면이 취재해 보니 고교생들은 한국사 인물 조사, 발표문 작성 등 다양한 수행평가에 AI를 사용 중이었습니다. ‘AI를 안 쓰면 바보’라는 분위기까지도 감지됩니다. 토론 수행평가 과제를 받으면 “머리 짜낼 필요 없다”며 제시문을 촬영해 AI에 먹이고, AI가 생성한 답변을 그대로 외워 가기도 했습니다.

대학 과제와 달리 고교 수행평가는 내신에 포함돼 대입과 직결됩니다. AI에 맡겨 ‘중간만’ 하기엔 아쉬울 법도 한데, 직접 물어보니 고등학생들도 나름의 사정이 있었습니다.

학생들은 복잡한 입시제도 때문에 수행평가에 “신경 쓸 겨를이 없다”고 했습니다. 내신 챙기랴, 수능 준비하랴, 새로 도입된 고교학점제에 대비하랴 하다 보면 하루가 부족하다는 거죠. 수행평가도 내신에 포함되지만, 학생들은 AI로 수행평가를 빨리 쳐내고 학원 공부를 하는 게 유리하다고 판단했습니다.

이런 상황에서 학생들은 ‘안전한 평균’을 얻는 데 이끌렸습니다. 올해 대학교에 진학하는 고교생 C양(19)은 “AI가 평균은 무조건 해 준다”며 “오히려 (수행평가) 결과가 더 좋아 보이는 경우가 많다”고 했습니다. 중학생 박서연양(15)은 “다른 학생들이 ‘주제만 딸깍’ 입력해 만든 수행평가가 공들여 준비한 내 것보다 점수가 더 높았다”고 했어요.

불안 파고든 AI

AI를 쓰는 학생들의 마음, 교육적 관점에서는 우려도 나옵니다. 과제를 준비하며 씨름하는 ‘과정’이 사라지고, AI로 만든 과제를 제출하는 ‘결과’만 남는 것 아니냐는 걱정입니다. 무엇보다 학교가 되돌아봐야 합니다. 학생들이 AI에 의존하지 않고도 무언가를 얻어갈 수 있는 수업·과제를 제시하려는 노력이 충분했을까요?

학생들이 처한 현실과 그들의 고민에 귀 기울여 봐야 한다는 의견도 있습니다. 학생들이 과제물을 AI에 먹여 해치워버린 이유는 ‘귀찮아서’보다 ‘불안해서’에 가까웠습니다. 기업은 경력직 대졸자를 원하고, 대학은 내신·생활기록부·학과별 수강과목에 수능성적까지 요구합니다. 해야 할 게 많아진 학생들은 ‘중간은 하는’ AI로 과제를 끝내고, 시간을 확보하려는 나름의 합리적 선택을 내린 셈입니다.

학교에서 AI를 규제하거나 활용하는 방법을 고민하는 것만큼 중요한 건, 학생들의 이런 복잡한 속사정을 한 번쯤 헤아려 보는 것 아닐까요?

