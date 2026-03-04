창간 80주년 경향신문

전국 맑고 낮 최고 15도···큰 일교차 주의

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

수요일인 4일은 전국이 대체로 맑고 중부내륙·경상권 내륙을 중심으로 일교차가 크겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 1.4도, 인천 1.5도, 강릉 2.3도, 대전 2.2도, 광주 4.5도, 제주 9.0도, 대구 4.1도, 부산 5.6도, 울산 4.5도 등이다.

이날 한낮 기온은 서울이 11도, 대구 13도, 광주는 14도까지 오르는 등 8∼15도로 예보됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전국 맑고 낮 최고 15도···큰 일교차 주의

입력 2026.03.04 07:21

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 3일 서울 종로구 교보생명 외벽에 김소연 시인의 산문집 ‘한 글자 사전’에서 가져온 “봄, 우리가 가장 잘 아는 기적”이라는 글귀가 적힌 광화문글판 봄편이 걸려있다. 성동훈 기자

지난 3일 서울 종로구 교보생명 외벽에 김소연 시인의 산문집 ‘한 글자 사전’에서 가져온 “봄, 우리가 가장 잘 아는 기적”이라는 글귀가 적힌 광화문글판 봄편이 걸려있다. 성동훈 기자

수요일인 4일은 전국이 대체로 맑고 중부내륙·경상권 내륙을 중심으로 일교차가 크겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 1.4도, 인천 1.5도, 강릉 2.3도, 대전 2.2도, 광주 4.5도, 제주 9.0도, 대구 4.1도, 부산 5.6도, 울산 4.5도 등이다.

이날 한낮 기온은 서울이 11도, 대구 13도, 광주는 14도까지 오르는 등 8∼15도로 예보됐다. 기상청은 오는 6일 오전까지 기온이 평년보다 높은 수준을 보일 것으로 전망했다.

오는 5일 밤부터는 수도권과 강원내륙·산지, 충청권, 전라권에서 비 또는 눈이 내리기 시작해 오는 6일 새벽부터는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다. 다만, 수도권·충남은 밤에 ‘나쁨’, 대전·세종·충북은 이날 늦은 밤부터 ‘나쁨’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

남해상과 제주도 해상, 동해상에서는 이날까지 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 일겠다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼4.0m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글