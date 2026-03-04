전국 맑고 낮 최고 15도···큰 일교차 주의

수요일인 4일은 전국이 대체로 맑고 중부내륙·경상권 내륙을 중심으로 일교차가 크겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 1.4도, 인천 1.5도, 강릉 2.3도, 대전 2.2도, 광주 4.5도, 제주 9.0도, 대구 4.1도, 부산 5.6도, 울산 4.5도 등이다.

이날 한낮 기온은 서울이 11도, 대구 13도, 광주는 14도까지 오르는 등 8∼15도로 예보됐다. 기상청은 오는 6일 오전까지 기온이 평년보다 높은 수준을 보일 것으로 전망했다.

오는 5일 밤부터는 수도권과 강원내륙·산지, 충청권, 전라권에서 비 또는 눈이 내리기 시작해 오는 6일 새벽부터는 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다. 다만, 수도권·충남은 밤에 ‘나쁨’, 대전·세종·충북은 이날 늦은 밤부터 ‘나쁨’ 수준을 보일 것으로 예상된다.

남해상과 제주도 해상, 동해상에서는 이날까지 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 일겠다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼4.0m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.