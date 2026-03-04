[속보] 1월 산업생산 석 달 만에 감소…소비·투자는 증가

반도체와 유조선 등 생산이 줄며 1월 산업 생산이 3개월 만에 감소세로 돌아섰다. 소비와 설비투자는 모두 증가세를 기록했다.

국가데이터처가 4일 발표한 ‘1월 산업활동동향’을 보면 1월 전산업생산지수(2020년=100)는 114.7로 전월 대비 1.3% 줄었다. 데이터처는 “광공업 등에서 생산이 줄었다”고 설명했다.

산업생산지수는 지난해 10월 2.2% 감소한 뒤 11월 0.7%, 12월 1.0% 각각 증가했으나, 석 달 만에 다시 감소세로 돌아섰다.

광공업 생산은 전자부품(6.5%) 등에서 생산이 늘었지만, 반도체(-4.4%)와 유조선, 컨테이너선 등 기타운송장비(-17.8%) 등에서 생산이 줄어 전월 대비 1.9% 감소했다.

서비스업 생산은 정보통신(8.0%), 금융·보험(1.1%) 등에서 생산이 늘었지만, 도소매(-1.4%), 전문·과학·기술(-3.0%) 등에서 생산이 줄어 전월 대비 보합을 기록했다.

소매판매는 전월 대비 2.3% 증가했다. 의복과 오락·취미·경기용품 등 준내구재(6.0%) 소비가 큰 폭으로 늘었고, 통신기기·컴퓨터 등 내구재(2.3%), 화장품 등 비내구재(0.9%) 판매도 증가했다.

설비투자도 전월보다 6.8% 증가했다. 자동차 등 운송장비(15.1%)와 반도체 제조용 기계 등 기계류(4.0%)에서 투자가 모두 늘었다.

반면, 현재까지 계약 대비 완료된 공사 실적을 보여주는 건설기성은 건축 부문 부진으로 전월 대비 11.3% 감소했다. 1년 전과 비교해서도 9.7% 줄었다. 건설기성은 2024년 5월(-3.4%)에 전년 동월 대비 감소세로 전환한 이후, 21개월 연속 감소세를 이어가고 있다.

현재 경기 흐름을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전월과 같았다. 향후 경기를 가늠하는 선행종합지수 순환변동치는 전월보다 0.7포인트 상승했다.