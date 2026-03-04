트럼프, 이란 차기 집권자로 “레자 팔라비보다 이란 내부 온건파가 적합…생각해 둔 후보들은 다 사망”

도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지시간) 이란의 정권 재편과 관련해 ”하메네이처럼 나쁜 인물이 다시 권력을 잡으면 최악의 상황이 될 것”이라며 “이란 내부에서 신망 있고 온건한 인사가 권력을 장악하길 바란다”고 말했다. 그러면서 염두에 뒀던 후보군은 모두 미국과 이스라엘의 공습으로 이미 사망했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 독일과의 양자회담 자리에서 대이란 군사작전을 언급하며 “그들이 먼저 우리를 공격하려 했다. 우리가 (공습)하지 않았다면 그들이 먼저 했을 것”이라고 주장했다.

그는 또 자신이 베나민 네타냐후 이스라엘 총리에 휘둘려 이란 공습을 시작했다는 지적을 의식한 듯 “내가 이스라엘을 그렇게 움직이도록 압박한 것”이라면서 “이스라엘은 준비가 돼 있었고, 우리도 준비가 돼 있었다”고 주장했다. 그러면서 “이란은 이제 거의 모든 것이 무력화됐다. 미사일 보유랑도 크게 줄어들었다”면서 “그들은 이제 중립국이라 부를 수 있는 주변 모든 나라까지 공격하면서 적으로 돌리고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 또 ‘최악의 시나리오’가 무엇이냐는 취재진 질문에 “최악의 경우란 게 있을지 모르겠다. 우리는 완전히 이란을 압도하고 있다”면서 “그들은 어느 시점이 되면 미사일조차 쏠 수 없을 것이다. 우리가 모든 통신시설을 공격하고 있기 때문”이라고 말했다.

다만 그는 아야톨라 알리 하메네이만큼 나쁜 인물이 권력을 장악한다면 최악의 상황이 될 것이라면서 “우리는 국민을 위해 이란을 바로잡을 사람이 집권하길 바란다”고 말했다. 그는 “이란 국민에게 기회가 주어졌다”면서 “그러나 지금은 폭탄이 많이 투하되고 있으므로 시위에 나갈 거라면 아직은 하지 말라”고 말했다.

차기 지도자로 염두에 둔 사람이 있느냐는 질문에 “우리가 생각한 후보들은 모두 (우리의 공습으로) 세상을 떠났다. 또 다른 그룹이 있지만, 그들도 사망했을 가능성이 있다”면서 “곧 세 번째 그룹이 생기겠지만, (그들도 죽으면) 우리가 아는 사람이 아무도 없게 될 수 있다”고 말했다. 이는 정권교체를 목표로 공격을 감행했으면서도 구체적인 계획이 없었음을 보여준다.

미국에 망명 중인 이란의 마지막 왕세자 레자 팔라비가 대안이 될 수 있을지는 “깊이 생각해보지 않았다”면서 “내 생각엔 이란에서 신망을 얻고 있는 내부 인사 중 누군가가 더 적합할 것 같다. 우리에겐 더 온건한 인사들도 있다”고 말했다.

그러면서 트럼프 대통령은 지난 1월 초 니콜라스 마두로 대통령 체포 작전 이후에도 “베네수엘라 정부를 온전히 유지한 것은 정말 놀라웠다”며 두 나라의 관계가 훌륭한 상태라고 언급했다. 트럼프 대통령이 ‘베네수엘라 모델’을 거론한 것은 급격한 변화보다는 기존 정권 구성원 중 미국에 유화적인 온건한 인물이 과도적으로 하메네이를 대체하는 것이 미국에 유리할 것이란 인식을 표명한 것으로 보인다. 그러나 이는 이란 국민에게 정부를 장악하라고 촉구한 것과 상충하는 시나리오다.