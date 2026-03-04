한은 “환율 1500원 일시적···달러 유동성 풍부, CDS 프리미엄도 안정적”

한국은행은 4일 "외부적인 요인을 고려하더라도 환율 및 금리가 경상수지 등 국내 펀더멘털과 괴리돼 과도하게 변동하는지 면밀히 살펴보고, 시장심리가 한 방향으로 쏠리지 않도록 필요 시 정부와 협조해 적기에 대응하겠다"고 밝혔다.

원·달러 환율은 야간장에서 한때 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 1500원을 웃돌았다.

한은은 "간밤 원·달러 환율이 1500원을 일시적으로 넘기도 했지만 현 상황은 과거와는 달리 달러 유동성이 풍부하고 우리나라의 대외차입 가산금리 및 신용부도스와프 프리미엄도 안정적인 수준을 유지하고 있다"고 밝혔다.