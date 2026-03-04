창간 80주년 경향신문

울산시 중소기업 지원에 1178억 원 투입··· 대규모 AI 전환 프로젝트 등 포함

경향신문

울산시가 대규모 인공지능 전환 프로젝트 등이 포함된 중소기업 지원책의 본격적인 추진에 나선다.

이에 울산시는 '미래성장동력 창출을 위한 중소기업 인공지능전환', '제조혁신을 선도하는 울산형 창업생태계 구축', '상권 활력 회복을 위한 소상공인·전통시장·사회적경제기업 지원' 등 3대 목표를 설정하고 금융·기술·창업 등 8개 분야, 47개 사업을 추진한다.

대표적인 사업으로는 중소기업과 소상공인 자금난 해소를 위한 경영안정자금 이자차액 보전금 지원과 지역산업 특성을 반영한 대규모 AI 전환 프로젝트 등이 포함됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

울산시 중소기업 지원에 1178억 원 투입··· 대규모 AI 전환 프로젝트 등 포함

입력 2026.03.04 10:10

  • 김준용 기자

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시가 대규모 인공지능(AI) 전환 프로젝트 등이 포함된 중소기업 지원책의 본격적인 추진에 나선다.

울산시는 ‘2026년 중소기업 육성 및 혁신촉진계획’ 추진을 위해 1178억 원의 예산을 투입해 신속한 지원에 나설 예정이라고 4일 밝혔다. 울산시는 관련 예산을 지난해 936억 원 보다 약 26% 증액했다.

중소벤처기업부 등에 따르면 울산 지역 중소기업(소상공인 포함)은 14만4111개 사, 전체 기업의 99.88%를 차지하는 것으로 나타났다. 종사자 수도 36만3147명으로 전체의 86.15%에 달한다. 하지만 최근 통상환경의 불확실성과 환율·유가 상승 등 대내외 악재로 인한 어려움이 지속되고 있다.

이에 울산시는 ‘미래성장동력 창출을 위한 중소기업 인공지능전환(AX)’, ‘제조혁신을 선도하는 울산형 창업생태계 구축’, ‘상권 활력 회복을 위한 소상공인·전통시장·사회적경제기업 지원’ 등 3대 목표를 설정하고 금융·기술·창업 등 8개 분야, 47개 사업을 추진한다.

대표적인 사업으로는 중소기업과 소상공인 자금난 해소를 위한 경영안정자금 이자차액 보전금 지원과 지역산업 특성을 반영한 대규모 AI 전환 프로젝트 등이 포함됐다. 또 조선업 사내협력사 재직자를 위해 ‘조선업 재직자 희망공제사업’도 추진한다. 중앙정부 일자리 사업과 연계해 인력 유입과 장기근속을 유도하는 방안도 있다.

세부 사업과 신청 절차는 울산시 홈페이지(www.ulsan.go.kr)에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있다.

울산시 관계자는 “중소기업이 흔들리면 울산 경제가 흔들릴 수 있다”며 “현장에서 체감할 수 있는 사업을 적극 발굴해 기업 경쟁력을 높이고 지역경제 성장을 이끌겠다”고 말했다.

댓글