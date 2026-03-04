울산시 중소기업 지원에 1178억 원 투입··· 대규모 AI 전환 프로젝트 등 포함

울산시가 대규모 인공지능(AI) 전환 프로젝트 등이 포함된 중소기업 지원책의 본격적인 추진에 나선다.

울산시는 ‘2026년 중소기업 육성 및 혁신촉진계획’ 추진을 위해 1178억 원의 예산을 투입해 신속한 지원에 나설 예정이라고 4일 밝혔다. 울산시는 관련 예산을 지난해 936억 원 보다 약 26% 증액했다.

중소벤처기업부 등에 따르면 울산 지역 중소기업(소상공인 포함)은 14만4111개 사, 전체 기업의 99.88%를 차지하는 것으로 나타났다. 종사자 수도 36만3147명으로 전체의 86.15%에 달한다. 하지만 최근 통상환경의 불확실성과 환율·유가 상승 등 대내외 악재로 인한 어려움이 지속되고 있다.

이에 울산시는 ‘미래성장동력 창출을 위한 중소기업 인공지능전환(AX)’, ‘제조혁신을 선도하는 울산형 창업생태계 구축’, ‘상권 활력 회복을 위한 소상공인·전통시장·사회적경제기업 지원’ 등 3대 목표를 설정하고 금융·기술·창업 등 8개 분야, 47개 사업을 추진한다.

대표적인 사업으로는 중소기업과 소상공인 자금난 해소를 위한 경영안정자금 이자차액 보전금 지원과 지역산업 특성을 반영한 대규모 AI 전환 프로젝트 등이 포함됐다. 또 조선업 사내협력사 재직자를 위해 ‘조선업 재직자 희망공제사업’도 추진한다. 중앙정부 일자리 사업과 연계해 인력 유입과 장기근속을 유도하는 방안도 있다.

세부 사업과 신청 절차는 울산시 홈페이지(www.ulsan.go.kr)에 게시된 공고를 통해 확인할 수 있다.

울산시 관계자는 “중소기업이 흔들리면 울산 경제가 흔들릴 수 있다”며 “현장에서 체감할 수 있는 사업을 적극 발굴해 기업 경쟁력을 높이고 지역경제 성장을 이끌겠다”고 말했다.