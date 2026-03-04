창간 80주년 경향신문

중 외교장관, 이스라엘 외교장관과 통화 “이란 공격 반대, 군사작전 중단해야”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 기드온 사르 이스라엘 외교장관과 전화통화를 하며 이란 공격에 반대한다고 밝혔다고 중국 외교부가 3일 전했다.

왕 부장은 가장 먼저 이뤄진 세르게이 라브로프 러시아 외교장관과의 통화에서는 "이란에 대한 공격과 주권 국가 지도자를 노골적으로 살해하고 정권 교체를 선동하는 행위는 용납할 수 없다"고 말했다.

왕 부장은 2일 바드르 알부 사이디 오만 외교장관과의 통화에서는 오만의 중재국 노력을 높이 평가했으며 아바스 아라그치 이란 외교장관에게는 중국이 미국과 이스라엘에 군사 행동 중단을 촉구했다고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

중 외교장관, 이스라엘 외교장관과 통화 “이란 공격 반대, 군사작전 중단해야”

입력 2026.03.04 10:15

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장. 2025년 3월 7일 양회 기자회견. /EPA연합뉴스

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장. 2025년 3월 7일 양회 기자회견. /EPA연합뉴스

왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 기드온 사르 이스라엘 외교장관과 전화통화를 하며 이란 공격에 반대한다고 밝혔다고 중국 외교부가 3일 전했다.

중국 외교부에 따르면 왕 부장은 사르 장관으로부터 현 상황에 관한 설명을 들은 뒤 “중국은 일관되게 국제 및 지역 현안 문제를 대화와 협상을 통해 해결할 것을 주장해 왔다”며 “모든 당사국은 유엔 헌장의 목적과 원칙을 준수하고 국제관계에서 무력 사용이나 위협을 자제해야 한다. 이것이 이스라엘을 포함한 모든 당사국들에게 이익”이라고 말했다.

왕 부장은 “최근 이란과 미국의 협상은 이스라엘의 안보 우려 해소를 포함해 상당한 진전을 이뤘으나 군사행동으로 중단됐다”며 고 말했다.

중국 외교부는 왕 부장이 “중국은 이스라엘과 미국이 이란을 상대로 감행하는 어떠한 군사 공격에도 반대하며 무력은 문제를 진정으로 해결할 수 없고 오히려 새로운 문제와 심각한 장기적 결과를 초래할 것”이라고 경고했다면서 더 이상의 사태 악화와 통제력 상실을 막기 위해 즉각적인 군사 작전 중단을 촉구했다고 전했다.

왕 부장은 사르 장관에게 “중국은 중동 문제에 대해 항상 공정하고 중립적인 입장을 유지해 왔으며, 앞으로도 긴장 완화를 촉진하는 데 건설적인 역할을 계속 수행할 것”이라고 말했다. 왕 부장은 아울러 해외 중국 기관과 교민 안전 보호를 위한 구체적 조치도 당부했다.

이날 통화는 이스라엘 측의 요청으로 이뤄진 것이라고 중국 외교부는 전했다.

왕 부장은 지난 1일 미국과 이스라엘의 이란 공습이 시작된 후 러시아, 이란, 오만, 프랑스 외교장관과 연달아 전화통화를 했다.

왕 부장은 가장 먼저 이뤄진 세르게이 라브로프 러시아 외교장관과의 통화에서는 “이란에 대한 공격과 주권 국가 지도자를 노골적으로 살해하고 정권 교체를 선동하는 행위는 용납할 수 없다”고 말했다.

왕 부장은 2일 바드르 알부 사이디 오만 외교장관과의 통화에서는 오만의 중재국 노력을 높이 평가했으며 아바스 아라그치 이란 외교장관에게는 중국이 미국과 이스라엘에 군사 행동 중단을 촉구했다고 밝혔다. 장 노엘 바로 프랑스 외교장관과의 통화에서는 프랑스에 사태 해결을 위해 유엔 안보리에서 협력하자고 당부했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글