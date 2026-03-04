아직 신청 안했나요? 전기료 돌려주는 에너지캐시백 166만 세대 돌파

세대당 연평균 4만9000원 혜택

전기 사용 절약을 유도하고 보상을 제공하는 ‘주택용 에너지캐시백’ 제도에 참여한 세대가 지난해 166만호를 넘겼다.

한국전력공사는 4일 에너지캐시백 참여 세대가 이같이 집계됐다며 올해 36만호의 참여를 이끌어 200만호를 달성하겠다고 밝혔다.

에너지캐시백은 매월 직전 2개년의 같은 달 평균보다 절감률이 3% 이상인 경우, 절감량에 따라 1kWh(킬로와트시)당 30원에서 100원의 캐시백을 다음달 전기요금에서 차감해 주는 제도로 2022년 도입됐다.

지난해 절감한 전력량은 337GWh(기가와트시)에 달했다. 이는 충북 충주시 전체 가정이 1년 동안 사용하는 전력량에 해당한다. 온실가스 감축 측면에서도 15만t의 탄소 배출을 줄여 소나무 약 2300만그루를 심은 것과 같은 효과를 거뒀다고 한전은 설명했다.

지난 4년간 한전이 차감한 전기요금은 총 522억원으로, 세대당 연평균 4만9000원의 혜택을 본 것으로 분석됐다.

한전은 디지털 기반 서비스를 바탕으로 에너지캐시백 제도를 운용하고 있다. 소비자가 스스로 에너지 소비를 관리할 수 있도록 ‘월간 사용량 목표’를 설정하고, 초과 사용 시 알림을 받는 서비스를 제공했다. 또 ‘스마트 e리포트’를 통해 실시간 사용량과 캐시백 지급 내역 등을 확인할 수 있도록 하고, ‘에너지 절약 노하우 공유 게시판’을 운영해 생활 밀착형 절약 문화를 조성했다.

한전은 최근 중동 지역의 군사적 긴장 고조 등으로 글로벌 에너지 시장의 불안정성이 가중되는 가운데 국가적 에너지 위기를 극복하고 국민 부담 경감을 위한 범국민적 에너지 절약 붐 조성에 더욱 박차를 가할 방침이다. 한전은 “올해 에너지캐시백 참여 세대 200만호 달성을 목표로 전방위적인 캠페인을 전개하고, 인공지능을 활용한 ‘월간 사용량 예측 서비스’ 등 고객 편의를 위한 서비스 혁신도 한층 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

에너지캐시백은 주소지에 주민등록이 된 구성원이라면 누구나 온라인 또는 한전 지사를 방문해 신청할 수 있다.