남산 60배 면적에 3600만 그루 나무 심는다···산림청, 범국민 나무심기 캠페인

산림청이 올해 서울 남산 면적 60배에 이르는 면적에 3600만 그루의 나무를 심는 범국민 나무심기 캠페인을 전개한다.

박은식 산림청장은 4일 정부대전청사에서 “2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 이행 첫해를 맞아 올해를 범국민 나무심기 원년으로 삼고 산림자원 조성사업과 범국민 나무심기 캠페인을 진행한다”며 나무심기 추진계획을 밝혔다.

산림청은 올해 12개 부처가 참여하는 범국민 나무심기 태스크포스(TF)를 구성한 상태로, TF를 중심으로 NDC 이행을 위한 탄소흡수원 발굴 등을 본격 추진해 나간다는 계획이다.

이를 위해 산림청은 올해 전국에 3600만 그루의 나무를 심기로 했다. 식재 면적은 남산의 약 60배 규모인 1만8000㏊다. 산림청은 이같은 나무심기가 계획대로 추진되면 연간 13만t의 이산화탄소 흡수 효과가 있을 것으로 보고 있다. 1t 규모의 나무는 평생 약 1.84t의 이산화탄소를 흡수·저장하며, 국내에서 산림이 탄소흡수원으로서 차지하는 비중은 97%에 이른다.

산림청은 구체적으로 올해 경제림육성단지 등 9891㏊에 산업용재 공급 기반을 확충하고, 밀원수림과 지역특화 조림을 통해 산림의 경제적 가치를 높일 수 있는 나무심기 사업을 추진하기로 했다. 7893㏊에 걸친 산불피해지 복구와 재해방지 조림, 내화수림 조성 등을 통해 산불과 산사태 등 기후재난에 강한 숲 만들기도 추진한다. 또 생활권에는 기후대응 도시숲 90곳, 도시바람길숲 15곳 등 260곳의 도시숲을 조성해 나가기로 했다.

나무심기를 전국적인 캠페인으로 확산하기 위해 다양한 행사도 마련한다. 올해 전국 220곳에서 국민 참여형 나무심기 행사를 열고, 130여곳에서 46만본의 묘목을 무료로 나눠줄 예정이다. 국민 동참을 이끌기 위해 기후에너지환경부와 협력해 나무심기 행사 참여자에게는 탄소중립포인트도 지급한다.

박 청장은 “기존 정부 주도 조림 정책을 국민 실천운동으로 확장하기 위해 범국민 나무심기 캠페인을 추진한다”면서 “기후위기 대응은 정부만의 과제가 아니라 국민 모두가 함께 실천해야 가능한 만큼 범국민 나무심기에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.