‘4색 매화가 여는 봄의 서사’···대구 군위 ‘사유원’서 매화 축제

사유원은 오는 5일부터 31일까지 ‘2026 사유원 매화 축제’를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 축제는 매화를 눈으로 감상하는 것에 더해 걷고, 듣고, 향기로 기억하는 다감각적인 봄의 경험으로 구성했다고 사유원측은 밝혔다. 명상과 사유의 정원인 이 곳에는 팔공산 지맥을 따라 조성된 약 15만평 부지 곳곳에 백매화·홍매화·흑룡금매화·운용매화 등 4종류의 매화가 심겨져 있다.

축제 기간 방문객 전원에게는 주요 매화 군락지와 포토 스폿을 안내하는 ‘매화 꽃길 엽서’가 제공된다.

매화가 가장 아름답게 펼쳐지는 공간을 따라 걷는 ‘매화 동행 산책’ 프로그램도 예정돼 있다. 전문 해설사와 함께 유원, 매산첩첩, 관매정 등 주요 정원을 거닐며 사유원의 자연과 건축에 담긴 철학을 살필 수 있는 시간이 될 것으로 기대된다.

향기 명상 프로그램인 ‘사유의 향’은 가이드의 안내에 따라 내면의 심상을 떠올리고, 아로마 에센스를 블렌딩해 자신만의 향을 완성하는 체험이다. 완성된 향지는 일상으로 가져가 봄의 기억을 오래 간직할 수 있도록 구성됐다.

사유원측은 이번 축제의 핵심 프로그램으로 ‘매화 국악 올데이 패키지’를 꼽았다. 오는 14일과 28일, 양 일간 사유원 내 야외 공연장인 ‘심포니6’에서 열린다.

14일에는 소리꾼 정은혜가 판소리와 민요를 선보이며, 28일에는 가야금 연주자 이지영의 산조와 시나위 무대가 펼쳐진다. 해당 프로그램은 고품격 국악 공연과 함께 몽몽마방의 한식 한상 및 모과차가 포함된 하루 일정의 패키지로 구성됐다.

축제 기간 중 카페 가가빈빈과 몽몽차방에서는 붉은 매화를 연상시키는 ‘애플 매실티’를 시즌 한정으로 선보인다.

사유원은 자연과 건축, 예술, 웰니스를 결합한 다채로운 프로그램으로 지난해 ‘한국관광의 별’ 유망 관광지로 선정됐다. 이번 축제와 관련한 상세 정보 및 프로그램 예약은 사유원 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.