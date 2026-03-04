경남도, 낙동강 수질 1등급 달성 목표···5년간 2조원 투입

경남도는 동부권 180만 도민의 생명수인 낙동강 수질을 획기적으로 개선하기 위한 청사진을 내놨다.

경남도는 ‘경남형 낙동강 수질개선 종합대책(2026~2030년)’을 발표하고 본격적인 추진에 나선다고 4일 밝혔다.

이번 대책은 반복되는 녹조 발생과 비점오염원 증가에 선제적으로 대응하기 위해 마련된 5개년 중장기 로드맵이다. 2030년까지 2조원이 넘는 예산을 투입해 낙동강 본류 수질을 ‘좋음(1b)’ 등급으로 끌어올린다는 계획이다.

도는 낙동강 본류(창녕남지 지점)의 수질을 2030년까지 생물화학적산소요구량(BOD) ℓ당 1.6㎎, 총인(T-P) ℓ당 0.035㎎ 이하로 관리할 방침이다. 특히 녹조 발생의 핵심 인자인 총인 수치를 경제협력개발기구(OECD) 부영양화 기준보다 엄격하게 설정해 과학적 수질 관리에 집중한다. 아울러 산업폐수 등 난분해성 물질 관리를 위해 남강 유역에 총유기탄소(TOC) 총량제를 시범 도입한다.

사업비는 5년간 총 2조 95억 원이 투입된다. 도는 6개 분야 44개 중점과제를 통해 오염원을 사전에 차단할 계획이다. 주요 내용은 환경기초시설 확충 및 하수처리장 방류수질 강화, 그린빗물인프라 등 도시 비점오염 저감, 농·축산계 폐수 및 야적 퇴비 통합 관리 등이다.

특히 전국 최초로 진주 수곡면 일대에 ‘폐양액 처리 수질개선사업’을 추진해 고농도 영양염류의 하천 유입을 원천 봉쇄한다.

녹조로 인한 식수 불안 해소를 위해 ‘취수-정수-모니터링’ 전 과정을 강화한다. 낙동강 칠서 또는 매리 취수장에 수심별 선택 취수가 가능한 취수탑을 신설해 녹조 유입을 최소화하고, 모든 정수장에 고도정수처리시설과 인공지능(AI) 스마트 시스템을 도입한다.

이재철 경남도 환경산림국장은 “낙동강은 도민의 생명줄과 같다”며 “정부의 정책 변화와 관계없이 경남만의 차별화된 실행계획을 차질 없이 추진해 물 안전을 확보하겠다”고 말했다.