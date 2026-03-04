창간 80주년 경향신문

경남교육청, 급식 종사자 ‘폐암 예방 검진’ 3월부터 시행

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경남도교육청은 이달부터 공·사립 급식 종사자 5900여명을 대상으로 '폐암 예방 건강검진'을 한다고 4일 밝혔다.

급식 종사자 폐암 예방 검진은 학교 급식실 직원의 건강권을 보호하고 안전한 근무환경을 만들기 위해 2022년부터 시행했다.

이번 검진은 자체 개발 문진표 작성, 직업환경의학과 전문의 진료, 저선량 흉부 CT, 사후 관리까지 하나의 과정으로 통합해 운영한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남교육청, 급식 종사자 ‘폐암 예방 검진’ 3월부터 시행

입력 2026.03.04 13:22

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남교육청사. 경향신문 자료사진

경남교육청사. 경향신문 자료사진

경남도교육청은 이달부터 공·사립 급식 종사자 5900여명을 대상으로 ‘폐암 예방 건강검진’을 한다고 4일 밝혔다.

급식 종사자 폐암 예방 검진은 학교 급식실 직원의 건강권을 보호하고 안전한 근무환경을 만들기 위해 2022년부터 시행했다.

이번 검진은 자체 개발 문진표 작성, 직업환경의학과 전문의 진료, 저선량 흉부 CT(전산화단층촬영), 사후 관리까지 하나의 과정으로 통합해 운영한다.

전문의가 직접 상담해 실무 환경을 반영한 실질적인 건강관리가 가능하다.

도교육청은 올해부턴 검진을 한층 강화해 일회성 검사에 그치지 않고 사후 관리까지 책임지는 ‘예방 중심의 선순환 건강관리 체계’를 구축한다.

특히 추적 관찰이나 추가 진료가 필요한 대상자는 상태가 악화하지 않도록 매년 정기적으로 건강 상태를 살필 수 있다.

폐암 진단을 받으면 지난해 7월 수립한 ‘급식종사자 폐암 관리 종합계획’에 따라 산업재해 승인 절차와 건강 관리를 지원한다.

치료 후에는 업무 적합성 평가를 거쳐 안정적인 일터 복귀를 돕는다.

경남교육청 관계자는 “현장 의견을 충분히 반영해 사전 준비 단계부터 체계적으로 추진해 왔다”며 “급식 종사자의 건강 보호를 위한 관리 체계를 더욱 내실 있게 운영해 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글