경남 청년 창작예술인 모집···연 900만원 최대 2년 지원

경향신문

본문 요약

경남도와 경남문화예술진흥원은 기초예술 분야 청년 창작자를 지원하는 'K-Art 청년 창작자 지원' 사업 참여자 80명을 4일부터 31일까지 모집한다고 4일 밝혔다.

경남문화예술진흥원은 지원자 심사를 거쳐 경남에 배정된 최종 80명을 확정한다.

선정 결과는 경남문화예술진흥원 누리집을 통해 발표될 예정이다.

경남 청년 창작예술인 모집···연 900만원 최대 2년 지원

입력 2026.03.04 13:23

  • 김정훈 기자

k-art 청년 창작자 지원 사업 홍보물. 경남도 제공

k-art 청년 창작자 지원 사업 홍보물. 경남도 제공

경남도와 경남문화예술진흥원은 기초예술 분야 청년 창작자를 지원하는 ‘K-Art 청년 창작자 지원’ 사업 참여자 80명을 4일부터 31일까지 모집한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 소득이 불안정해 창작 활동에 전념하기 어려운 만 39세 이하(1986년 1월1일 이후 출생) 기초예술 분야 원천창작 예술가를 대상으로 한다. 수도권 1500명과 비수도권 1500명 등 전국 총 3000명을 선정해 연간 900만원의 창작지원금을 2년 연속 지원한다.

지원금은 매년 상반기 400만원, 하반기 500만원으로 나누어 지급되며, 중간보고서와 결과보고서 제출 등 활동 충실도 확인 절차를 거친다. 사업 종료 후에는 원고·악보·음원·미술작품 등의 구체적인 창작 결과물을 제출해야 한다.

이번 사업은 그간 예술계에서 꾸준히 지적돼 온 단발성·단년도 지원의 한계를 보완하기 위해 다년도 지원 체계를 도입했다. 올해 선정된 창작자는 특별한 결격 사유가 없는 한 다음 연도까지 지원이 보장된다.

지원 대상은 문학, 시각예술, 공연예술(연극·뮤지컬·무용·클래식·전통예술), 다원예술, 융·복합예술 등 순수예술 원천창작 분야의 개인 예술가다. 단순 실연 중심 활동만 수행하는 경우는 기본적으로 제외하되, 원천창작 활동 경력을 보유한 경우에는 신청이 가능하다.

경남문화예술진흥원은 지원자 심사를 거쳐 경남에 배정된 최종 80명을 확정한다. 선정 결과는 경남문화예술진흥원 누리집을 통해 발표될 예정이다.

신청은 국가문화예술지원시스템(NCAS)을 통해 가능하며, 자세한 공고 내용은 한국문화예술위원회, 경남문화예술진흥원 누리집에 게시된 공고문을 참조하면 된다.

댓글