창간 80주년 경향신문

속리산에서 동남아 문화체험을…충북 보은군, ‘다문화마을’ 개장

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

속리산 자락에 동남아시아 5개국의 정취를 그대로 옮겨 놓은 이국적 숙박시설이 문을 열었다.

충북 보은군은 속리산면 동학로 일원 '다문화마을'을 개장하고 운영을 시작했다고 4일 밝혔다.

충북도 균형발전사업의 일환으로 추진된 이번 사업은 속리산을 찾는 관광객들에게 단순한 숙박을 넘어 색다른 문화 체험의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

속리산에서 동남아 문화체험을…충북 보은군, ‘다문화마을’ 개장

입력 2026.03.04 13:28

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 보은군이 속리산면 동학로 일원에 조성한 ‘다문화마을’ 모습. 보은군 제공.

충북 보은군이 속리산면 동학로 일원에 조성한 ‘다문화마을’ 모습. 보은군 제공.

속리산 자락에 동남아시아 5개국의 정취를 그대로 옮겨 놓은 이국적 숙박시설이 문을 열었다.

충북 보은군은 속리산면 동학로 일원 ‘다문화마을’을 개장하고 운영을 시작했다고 4일 밝혔다.

충북도 균형발전사업의 일환으로 추진된 이번 사업은 속리산을 찾는 관광객들에게 단순한 숙박을 넘어 색다른 문화 체험의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

다문화마을은 인도네시아, 필리핀, 베트남, 태국, 캄보디아 등 동남아시아 주요 국가의 건축적 특색을 반영해 조성됐다. 각 나라의 전통미를 살린 지붕과 외관이 특징이다.

시설은 숙박동 8동(10실)과 관리사무소, 야외 화장실 등을 갖췄다. 객실은 2~4인 기준으로 내부에 취사와 숙박에 필요한 기본 집기와 편의시설 등을 완비했다. 야외에는 바비큐 공간이 마련됐다.

군은 다문화마을이 자연과 이국적인 문화 요소로 방문객들에게 특별한 경험을 선사할 것으로 기대하고 있다.

군은 정식 개장에 앞서 객실 위생 상태와 안전시설, 이용객 동선 등을 종합적으로 점검하며 손님맞이 준비를 마쳤다.

조병철 속리산휴양사업소장은 “다문화마을은 자연 속에서 편안한 휴식과 색다른 분위기를 함께 경험할 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 지속적인 시설 관리와 서비스 개선을 통해 속리산 관광 활성화에 기여하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글