서울 종로구가 올해 3~5월과 9~11월 매주 일요일과 공휴일 오후 3시 광화문 월대에서 인사동 문화의거리 일대까지 ‘수문장 순라의식’을 연다고 4일 밝혔다.

순라군은 조선시대 궁궐과 도성 안팎을 순찰하던 군대로 순라의식은 경국대전에 기록된 도성 순찰 제도에서 유래했다.

약 1시간 동안 이어지는 행사는 순라군을 비롯해 궁궐 문을 지키는 책임자인 수문장과 조선시대 선발 시험을 거쳐 선발한 전문 직업군인인 정병과 취타대 등 60여명이 참여한다.

광화문 월대에서 출발해 인사동 문화의거리 일대를 순찰하고 안국역 6번 출구 인근 북인사마당에서 마무리한다. 종료 후에는 관심 있는 시민 누구나 순라군과 기념사진도 남길 수 있다.

구는 해설사와 함께 순라군의 동선을 따라 종로 곳곳을 둘러보는 ‘순라길·순라군 해설 프로그램’도 마련했다. 출발일 3일 전까지 종로문화플랫폼을 통해 신청하면 되고 3명 이상 모이면 진행한다.

순라군이 야간에 머물던 경수소를 활용해 순라군 체험센터(창덕궁길 33)를 조성하고 복식 체험 기회도 제공한다. 체험센터는 화요일부터 일요일까지 운영하며 체험비는 전액 무료다.

정문헌 구청장은 “인사동을 찾는 시민과 관광객이 도심 속에서 전통문화를 생생하게 체험할 수 있도록 더 다채로운 프로그램을 운영하겠다”며 “국내 대표 문화 예술 거리인 인사동에 많은 관심과 방문을 바란다”고 말했다.