제주공항 기상악화로 체류객 수송 위한 ‘택시 봉사단’ 운영

제주도가 기상 악화 때 제주공항 체류객을 수송하기 위한 가칭 ‘긴급수송택시봉사단’을 운영한다.

도는 심야 시간대 항공기 결항이나 지연 운항으로 제주공항에 남게 된 승객들을 신속히 수송하기 위해 택시 봉사단을 출범시킬 예정이라고 4일 밝혔다.

앞서 지난 2월8일 폭설 당시에도 항공기 결항과 지연 운항으로 발생한 다수의 체류객이 도로 결빙에 따른 버스와 택시 운행 종료로 공항에 발이 묶이는 불편이 발생했다.

도는 항공기 결항에 따른 교통 마비와 체류객 이동 불편을 방지하기 위해 500명 규모의 택시 봉사단을 운영할 방침이다.

봉사단 가동 기준은 제주지방항공청이 공항 비상대응 ‘주의’ 단계 이상을 발령하고, 오후 9시를 넘긴 때부터다. ‘주의’ 단계는 공항 청사 내 심야 체류객이 발생하거나 결항 예약인원이 3000명 이상인 경우다.

도가 오픈 채팅방이나 문자메시지 등으로 출동을 요청하면 봉사단원은 1시간 이내에 공항 택시승강장에 도착해야 한다. 참여 기사에게는 1회 운행당 8000원, 오후 9시 이후 운행 지원금 2200원을 더해 회당 최대 1만200원을 지급한다.

도는 출동 요청 때 최소 1회 이상 공항에 진입하도록 했으며 연속 3회 요청에 응하지 않으면 봉사단에서 제외키로 했다. 도는 봉사단 택시 500대가 투입되면 1회 출동으로 최대 2000명가량을 수송할 수 있을 것으로 보고 있다.

도는 오는 20일까지 개인·일반 택시 운수종사자를 대상으로 봉사단원 500명을 선착순 모집한다. 김삼용 제주도 교통항공국장은 “소요 재원은 기존 공항 심야시간 운행택시 보상지원금 4억원을 활용하고, 부족분은 추가경정예산으로 확보할 방침”이라고 밝혔다.