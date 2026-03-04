SSG닷컴 창립 12주년, “배송·신선·멤버십 강화 ‘장보기 대표 플랫폼’ 도약”

SSG닷컴이 국내 장보기 대표 플랫폼으로 거듭나기 위해 배송 시스템과 신선식품 품질, 멤버십 혜택 등을 강화한다.

SSG닷컴은 4일 창립 12주년을 맞아 이런 내용을 골자로 한 ‘대고객 선언’을 발표했다. 온라인 식품 시장 주도권을 잡겠다는 것이 핵심이다.

이를 위해 고객 생활 방식에 맞춘 배송 고도화에 나선다. SSG닷컴은 전국 100여개 이마트 점포 물류 시설 PP센터(Picking & Packing)에서 처리하는 ‘쓱 주간배송’ 물량을 대폭 확대할 계획이다. 주간배송 수령 시간대도 지역에 따라 최대 5개까지 세분화한다.

이마트 상품을 점포 반경 3㎞ 이내에서 1시간 내외로 배송해주는 ‘바로퀵’ 물류 거점도 2분기까지 90곳으로 늘릴 예정이다. 도착보장 서비스인 ‘스타배송’도 전면 개편하는 것으로, 주간배송과 새벽배송 미운영 지역에서도 CJ대한통운 물류 인프라로 농축수산물 등 저온 상품을 약속한 날 배송한다.

신선식품 경쟁력 강화를 위해 품질 보장에도 나선다. 이마트 신선식품 관리 기준을 같이 적용하고, 상품 선도에 불만족할 경우 조건 없이 환불·교환해주는 ‘신선보장제도’를 운영하기로 했다.

멤버십 혜택도 강화한다. SSG닷컴은 최근 멤버십 회원에게 구매액의 7%를 고정 적립하는 ‘쓱세븐클럽’(기본형 월 2900원)을 내놓은 데 이어 이달에는 티빙(TVING) 콘텐츠도 즐길 수 있는 티빙형(월 3900원)도 내놨다. 여기에 멤버십 회원만을 위한 특가 상품도 상시 운영해 신선·가공식품과 생활용품, 패션·뷰티, 유아동, 리빙·가전 등을 합리적인 가격에 선보일 예정이다.

최택원 SSG닷컴 대표이사는 “본원적 경쟁력에 집중해 장보기 대표 플랫폼으로 거듭나겠다”며 “차별화된 서비스로 온라인 장보기의 접근성을 한층 높이겠다”고 말했다.